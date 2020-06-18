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胎兒打嗝與胎動不同，教你如何分辨！

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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為什麼胎兒會打嗝？

胎兒打嗝主要是發展「肺部的呼吸能力」！在孕期27~28週時，胎兒會在子宮內開始吞羊水，肺部會透過吞食的動作練習呼吸。此外，胎兒對糖分的吸收快，這時就會出現打嗝；也就是說，要是孕媽咪吃了富含糖分飲食，就會引起胎兒打嗝。

胎兒打嗝時會「規律跳動」

打嗝時，主要是胸腔和腹腔間的「隔肌」在抽搐，出現規律的收縮動作，像是心跳一樣，觸摸肚皮時會有規律的「一跳一跳」感覺。胎兒打嗝時大約會持續3~15分鐘，每分鐘「跳動」約15~30次，一天當中會有3~5次的打嗝現象，半夜或早上都有可能發生。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

發生胎動的原因是什麼？

胎動，顧名思義就是「胎兒在子宮內的活動」，且大約在孕期8週（兩個月）時就已有胎動發生，只是胎兒、動作都太小，碰不到子宮壁，因此孕媽咪感受不出來，直到16~20週時（4~5個月）才能感覺到。有趣的是，胎兒都有一套自己的作息，且與孕媽咪的大不相同。

許多人認為，胎兒多數時間都在子宮裡睡覺，但其實睡眠時間只有20~75分鐘！而不睡覺時，就會在孕媽咪肚子裡活動，像是伸手、踢腿、翻身等，撞擊到子宮壁讓孕媽咪感覺到了，便是胎動。

胎動時，肚子會「局部隆起、不規律活動」

胎動發生時，肚皮會局部凸起，有時會出現胎兒的身體（小手、小腳丫），且頻率不固定，與胎兒打嗝情況正好相反。因此在辨別打嗝或胎動時，「規律性」是最容易的辨識關鍵！

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

胎兒打嗝時該怎麼做？會自然停下來嗎？

胎兒打嗝是一種正常現象，當發現胎兒打嗝時，孕媽咪可以輕輕地撫摸自己的肚子，同時安撫胎兒，過了幾分鐘後自然會停下來，孕媽咪們不需擔心。

胎動要怎麼分辨正常、異常？

孕媽咪在28週開始，應每天記錄胎動次數，包含早、中、晚都要各記錄一次。而胎動記錄時機最好在飯後一小時進行，建議坐著或側躺，可用下列三種方式來記錄：

1. 早、中、晚各挪出一小時來記錄，平均每小時有3次以上胎動屬於正常。

2. 白天時進行觀察，若有10次左右的胎動即屬正常。

3. 每天固定挑選一個時段（約3小時）來進行記錄，若10次胎動的時間超過三小時，建議就醫檢查。

每天固定記錄胎動的好處是，可以每日觀察胎動，了解胎兒的活動狀況，要是胎動次數比前一天突然減少一半以上，甚至停止不動了，表示胎兒可能出現異常，必須要立即就醫，確保胎兒安全。

本文擷取自 胎兒打嗝與胎動不同，教你如何分辨！ ，由　媽咪拜授權轉載

子宮 睡眠

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