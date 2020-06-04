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與另一半開發更親密的抱抱姿勢！席捲國內外的 IG 熱門無尾熊挑戰

聯合新聞網 / 女人迷：最走心的女力媒體
人類再怎麼挑戰，都不會比牠還要厲害。圖為澳洲無尾熊。法新社
人類再怎麼挑戰，都不會比牠還要厲害。圖為澳洲無尾熊。法新社

也許這項挑戰不僅僅考驗你的肌力，還考驗兩人之間的感情啊。

2019 年年底，澳洲出現嚴重的森林大火，火勢延燒至 2020 年 2 月才完全撲滅。這起嚴重的自然災害，造成 33 人死亡，當地超過 2,000 個住所被損毀，更讓數以千計的動物失去棲地。

根據澳洲 ABC News 報導，澳洲皇家委員會（The Royal Commission）已經開始針對野火進行調查，他們在 5 月 25 號的聽證會上，蒐集各界專家的建議，包括各方民眾的故事，幫助日後重建家園，並記取此次經驗，避免未來重蹈覆轍。

然而這場大火，不只喚起澳洲對自然環境的正視，也喚起世界各地對人類行動的省思。澳洲的一家健身飲料公司 FITAID 在社群上發起「無尾熊挑戰（Koala Challenge）」只要分享自己挑戰的影片到社群上，該公司將會捐出 5 美元，幫助受澳洲大火影響的居民，以及失去家園的動物們。

什麼是無尾熊挑戰？

無尾熊挑戰原先要求挑戰者躺在長板凳上，然後將全身移動到板凳下方，再回到原本的位置上，過程中完全不能落地，就像無尾熊抱著樹轉一圈。

但是無尾熊挑戰在社群上爆紅之後，開始出現更具創意的人體無尾熊挑戰：將板凳換成人，挑戰者必須抱著另一個人的身體轉一圈，保持不落地，才算成功。進階版的無尾熊挑戰吸引眾多業餘運動者響應，還有名人如 Jennifer Gates（比爾蓋茲的女兒）、李詠嫻&艾力克斯，也紛紛在社群上貼出自己挑戰的影片。

你以為無尾熊挑戰只有伴侶才能做嗎？有不少人貼出與孩子、朋友挑戰的畫面，也十分有趣！

有些影片看著做起來輕鬆，但其實這個運動不只挑戰兩人的肌耐力，還挑戰兩人的感情，如果想要跟另一半或家人開發更親密的擁抱姿勢，不如挑戰看看吧！

當然，人類再怎麼挑戰，都不會比牠還要厲害。

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本文由女人迷授權，原文連結請點

與另一半開發更親密的抱抱姿勢！席捲國內外的 IG 熱門無尾熊挑戰

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