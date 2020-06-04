劈腿前女友進單位當同事 護理師急：該怎麼面對她？

不少情侶分手後往往形同陌路，但在不得已的情況下碰頭，又該如何避免尷尬？一名男子表示在職場遇到前女友進來當同事，急問網友該用怎樣的心情面對她。

一名男性網友在PTT發文求助，他自稱是某家小醫院的護理師，早上工作單位進來一位新同事，居然是多年前的學妹兼前女友！他說當時跟學妹交往一年，後來因抓到她劈腿而分手。

他說單位裡白天班會安排兩個人，剛好這幾個月都排到白班，等於會跟新人單獨相處，業務上也有接觸，他詢問網友該如何調適心情，又該用怎樣的態度面對她。

網友紛紛獻策：「當然是復合阿」、「小心她衝康你」、「先下手為強，跟同事講述這段情史，免得她黑你」、「代表你們很有緣，宜解不宜結」。但大部分人給出較務實中庸的建議：「裝作不認識，維持工作上往來就好」、「當作陌生人，保持專業素養」、「公事公辦」。