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瘋狂婆婆房內偷裝監視器 夫妻一脫衣服就來敲門
相見好同住難，與婆婆住在同一屋簷下真是一大挑戰。台灣一名媳婦控訴其同住婆婆在家中裝設監視器，監視她和丈夫的一舉一動，甚至行房期間都會用盡辦法打斷，長期以來承受壓力，最終選擇離婚。
台灣綜藝節目《媽媽好神之俗女家務事》日前播出最新一集，探討跟長輩相處的問題，律師陳君瑋講述了一誇張案例，指一位媳婦控訴常常被婆婆監視，例如婆婆比自己早出門，卻會打電話來罵她沒關水龍頭，令她滿臉黑人問號。
但更奇怪的是，好幾次跟丈夫行房時，婆婆都會突然來敲房門，有次丈夫替她一脫衣服，婆婆就敲門打斷問「明天是不是要帶媽媽一起去菜市場」，總會用各種方式介入，媳婦感覺不對勁，認為婆婆必定在家裡動了手腳，最終發現她果然在房內安裝監視器。
對此，不少網友也紛紛留言，表示「有病嗎，夫妻不能恩愛嗎，不想抱金孫嗎」、「感覺像是某部電影的情節」、「叫他媽跟他兒子過一輩子吧」、「真的很變態，很母湯」、「應該搬出去，斷送兩人的幸福，真的有病」。
陳君瑋指出，只要未經同意擅自安裝監視器，就可能有違反妨礙秘密罪，即使在家裡也不行，最高可處3年以下有期徒刑。律師指女方後來提出離婚，並要求200萬賠償，否則就報警處理。
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文章授權轉載自《香港01》
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