快訊

限制鬆綁！6月7日起雙鐵維持社交距離可脫口罩

【勞保黑洞2】誰當勞保年改指揮官 「需有溫度的陳時中」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婆婆吃生日Buffet只拿炒飯還說沒吃飽 人妻高EQ應對被狂讚

聯合新聞網 / 綜合報導
原po婆婆去Buffet只吃炒飯，吃完回家還要買白饅頭，讓原po超無奈。示意圖。聯合報系資料照／記者葉卉軒攝影
原po婆婆去Buffet只吃炒飯，吃完回家還要買白饅頭，讓原po超無奈。示意圖。聯合報系資料照／記者葉卉軒攝影

婆媳關係一直是許多人妻的煩惱，一名人妻就崩潰透露，日前婆婆生日，帶她去吃Buffet，沒想到婆婆卻把餐點從頭嫌到尾，認為食材不衛生、且又貴又不好吃，結果整餐下來，婆婆只吃了炒飯，離開餐廳後，竟還說沒吃飽，要買白饅頭，惹的婆婆跟老公小吵架，氣氛超尷尬，但這名人妻卻很有耐心的打圓場回應，被網友狂讚「EQ超高」。

原po在臉書「爆廢公社二館」發文表示，因為婆婆生日，自己一個月前就去買餐券，想說要帶老人小孩吃點好料，不料婆婆非但不懂她的一片好意，反而從坐車開始就一直碎念「太遠很辛苦，又貴又不好吃」，到了餐廳後，婆婆還管她少吃生魚片、牛肉、甚至連咖啡都別喝，讓原po大翻白眼，內心OS「妳老人家是坐到門口下車，辛苦在那？而且又沒去過，怎知不好吃？」

更讓原po無奈的是，在上百種菜色中，婆婆只選了炒飯，雖然原po內心白眼都不知翻了幾圈，但她還是有禮貌的選擇乖乖閉嘴。吃完飯後，回家路上，婆婆又出奇招，稱沒吃飽，要買白饅頭吃，此舉讓老公爆氣說「給妳拿魚，說人家沒煮熟，給妳拿龍蝦，說人家不新鮮，把螃蟹肉挑好放在盤上，說這樣不衛生，豬肉太老，牛肉不吃，果汁太甜，茶喝了會睡不著。」

不過聰明的原po，眼見局面逐漸要火爆起來，立即緩頰說到「媽想吃啥就吃啥」，趕緊下車買了饅頭，結果買完後，婆婆又不餓了！感嘆豬隊友老公後來還去健身房，只留下她一人陪婆婆，令她超傻眼但也哭笑不得的表示「婆婆在想啥？她是在搞她兒子吧？何苦呢？」

貼文一出，許多網友紛紛讚賞原po的高EQ，回應「真難伺候，可能想要現金不敢開口，心情不好就百般刁難」、「還好老公還會生氣」、「明年就是白饅頭大餐了，這種老人真討厭，很不知足」；但也有網友緩頰說到「其實婆婆就是捨不得小孩花錢」。

爆廢公社

相關新聞

婆婆吃生日Buffet只拿炒飯還說沒吃飽 人妻高EQ應對被狂讚

婆媳關係一直是許多人妻的煩惱，一名人妻就崩潰透露，日前婆婆生日，帶她去吃Buffet，沒想到婆婆卻把餐點從頭嫌到尾，認為食材不衛生、且又貴又不好吃，結果整餐下來，婆婆只吃了炒飯，離開餐廳後，竟還說沒吃飽，要買白饅頭，惹的婆婆跟老公小吵架，氣氛超尷尬，但這名人妻卻很有耐心的打圓場回應，被網友狂讚「EQ超高」。

迎娶新娘慘遭禮車放生 新郎狂奔：我還沒上車啊！

結婚絕對是人生大事，有不少的習俗要一步步走完，而新人在過程中難免會發生糗事。有網友分享一段影片，影片中可看見綁著紅緞帶的賓士禮車緩緩前進，幾秒後突然從右下角衝出一名身穿西裝的男子，追上禮車還拍打示意對方停車。男子身分曝光正是新郎本人，新郎被禮車丟包的畫面逗樂一票網友，司機還被懷疑「是不是要搶新娘？」

舊愛最美？最讓男人無法忘懷的前女友 第一根本不是初戀

女生的最大敵人，不是蟑螂、控制欲媽媽，而是曾經和男友度過甜蜜時光、創造許多回憶的「前女友」，深夜私聊、傷心難過就找男友，有妳全然插不進去的回憶、相處的熟悉感，這種生物真的是史上最母湯！

爸不捨女兒離家3個月 網友見關鍵字大驚：準備幫她減肥了

雙薪家庭常面臨帶小孩的難題，除了聘請合格保姆，就是委由家中長輩照顧，不過若是遇到情況有變，時間、環境都無法配合，就令人非常苦惱。有對爸媽就因此不得不將女兒寄放到東部外婆家，相常不捨，沒想到網友反應整個歪樓，建議他們「做好幫女兒減肥的準備」！

女友父母開口要百萬大聘32兩金飾 男急問有經驗網友

想娶女友但準岳父母卻開出重金聘禮怎麼辦？一名網友在「靠北女友」社團上PO文，表示想娶交往五年的女友，在雙方家長都見過面、論及婚嫁階段，卻遇上對方要求重金聘禮才願談婚事的情況，急問結過婚的大家該如何是好。

台男毀容不值錢？政府認證回應 男怒：帶頭歧視

「台灣政府認證，台男毀容不值錢的八卦？」，一名網友爆料，勞動部網站顯示勞保的失能給付項目，如果傷及臉部至醜形，男生補償220日，女生則補償360日，多於男生。他認為不合理便寫信到行政院信箱，質疑這是差別待遇...

拿到幼兒園註冊單超傻眼 要繳2萬7讓她大嘆「難怪沒人敢生」

相信許多為人父母者，為了孩子的學雜費都會省吃儉用，但當看到繳費單時還是忍不住會抱怨太貴了。一名女網友PO出昨（1）日收到小孩托兒所的繳費單，上萬元的金額讓她看了心很累，忍不住抱怨「難怪現在一堆年輕人都不敢生小孩」，貼文也讓其他網友們看了非常有感，感嘆當了父母才知父母辛苦。

【家人關係】賴賴／僕人

那日去探望外甥，疫情未過，一進大門，姊姊便用酒精把我裡外噴灑一遍，外衣放在指定區域，並換上乾淨的居家服。看到姊姊遞來熟悉的白衣黑褲，手臂竟感到些許痠疼。 從事教職的我，利用今年寒假多次陪伴姊姊照顧外

【心情點滴】今英／老爸的麻吉

那日打電話提醒有高血壓的老爸留意溫差變化並記得按時服藥，老爸連聲應諾後向我提及不久前他的手機故障，幸好有阿富叔載他到通訊行送修手機。 說起住在娘家巷口的阿富叔，一股暖流便湧上心頭。他與年逾九旬的老爸

【我心中的那棵樹‧網路徵文優勝作品】小燕子／風中之樹

小樟樹的模樣一直烙印在我的腦海無法忘懷。 那年，我十八歲，高三。讀的是不合志趣的職業學校，課堂上的會計、經濟學、珠算、打字課，對我而言都是酷刑，怎麼學都學不來，終日鬱鬱寡歡。 會上職業學校緣於自己

男子為結婚苦存8年錢買房 女友爸：房太小不准！

結婚不止是兩人的事，是兩家人的事！婚前有車有房常常是岳父母看女婿的標準。日前有一名香港男網友就在網路上分享準岳父極力反對兩人的婚事，就連女友已經懷孕，岳父都不同意將女兒嫁給他。

老公拿錢還玩文字遊戲 她傻被坑500元哭笑不得

數學不好的下場就是被騙！有網友分享，某日老公要向她拿1000元，但當時她身上只有500元，於是先給了老公500元後，外出買東西找回500元再拿給老公，結果老公又說「給我1000元，我有500元找你」，她就傻傻地照做，靜下心來算才發現被老公坑了500元，讓她哭笑不得。

熱門新聞

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

大樂透頭獎三重開出 1注獨得1.58億元

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄 第二波預計6月8日

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

全聯3日開賣防疫優惠組 口罩平均一片4元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。