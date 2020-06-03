婆婆吃生日Buffet只拿炒飯還說沒吃飽 人妻高EQ應對被狂讚

婆媳關係一直是許多人妻的煩惱，一名人妻就崩潰透露，日前婆婆生日，帶她去吃Buffet，沒想到婆婆卻把餐點從頭嫌到尾，認為食材不衛生、且又貴又不好吃，結果整餐下來，婆婆只吃了炒飯，離開餐廳後，竟還說沒吃飽，要買白饅頭，惹的婆婆跟老公小吵架，氣氛超尷尬，但這名人妻卻很有耐心的打圓場回應，被網友狂讚「EQ超高」。

原po在臉書「爆廢公社二館」發文表示，因為婆婆生日，自己一個月前就去買餐券，想說要帶老人小孩吃點好料，不料婆婆非但不懂她的一片好意，反而從坐車開始就一直碎念「太遠很辛苦，又貴又不好吃」，到了餐廳後，婆婆還管她少吃生魚片、牛肉、甚至連咖啡都別喝，讓原po大翻白眼，內心OS「妳老人家是坐到門口下車，辛苦在那？而且又沒去過，怎知不好吃？」

更讓原po無奈的是，在上百種菜色中，婆婆只選了炒飯，雖然原po內心白眼都不知翻了幾圈，但她還是有禮貌的選擇乖乖閉嘴。吃完飯後，回家路上，婆婆又出奇招，稱沒吃飽，要買白饅頭吃，此舉讓老公爆氣說「給妳拿魚，說人家沒煮熟，給妳拿龍蝦，說人家不新鮮，把螃蟹肉挑好放在盤上，說這樣不衛生，豬肉太老，牛肉不吃，果汁太甜，茶喝了會睡不著。」

不過聰明的原po，眼見局面逐漸要火爆起來，立即緩頰說到「媽想吃啥就吃啥」，趕緊下車買了饅頭，結果買完後，婆婆又不餓了！感嘆豬隊友老公後來還去健身房，只留下她一人陪婆婆，令她超傻眼但也哭笑不得的表示「婆婆在想啥？她是在搞她兒子吧？何苦呢？」

貼文一出，許多網友紛紛讚賞原po的高EQ，回應「真難伺候，可能想要現金不敢開口，心情不好就百般刁難」、「還好老公還會生氣」、「明年就是白饅頭大餐了，這種老人真討厭，很不知足」；但也有網友緩頰說到「其實婆婆就是捨不得小孩花錢」。