迎娶新娘慘遭禮車放生 新郎狂奔：我還沒上車啊！

結婚絕對是人生大事，有不少的習俗要一步步走完，而新人在過程中難免會發生糗事。有網友分享一段影片，影片中可看見綁著紅緞帶的賓士禮車緩緩前進，幾秒後突然從右下角衝出一名身穿西裝的男子，追上禮車還拍打示意對方停車。男子身分曝光正是新郎本人，新郎被禮車丟包的畫面逗樂一票網友，司機還被懷疑「是不是要搶新娘？」

臉書社團【爆廢公社公開版】中近日出現一段影片，從後車行車紀錄器當中可以看到前方有一台賓士禮車，正要從新郎家出發迎娶新娘。影片才開始不到10秒，禮車右後方突然跑出一名身穿灰格紋西裝的男子苦追，拍打車身要對方停車。等待禮車完全停下之後，男子先開右後門似乎在跟車內的人說話，最後才繞到左邊順利上車。答案揭曉，影片中的主角正是新郎本人，原po還後製對白「我還沒上車啊啊啊啊！」

新郎最後順利坐上禮車。 圖擷自 【爆廢公社公開版】

由於這種情形實在太扯，引起網友討論司機怎麼可能不知道，懷疑根本就想把新娘載回自己家。「伴郎變新郎」、「第一次結婚比較緊張」、「時辰比較重要，錯過就沒了」、「闖關遊戲現在就開始了」。有不少人留言曾遇到婚攝被丟包的慘劇，但看到新郎被丟包則是頭一回。「攝影師在門口拍攝車隊要出發迎娶的畫面，拍著拍著車隊就直接開走了」，直到離家200多公尺才接到對方電話說沒根本還沒上車。

700多則留言中也釣出新郎本人，借用老婆的帳號發聲回覆大家，「大家好我是新郎，我用我老婆的帳號留言，安排這個橋段讓大家笑一笑，週末愉快！」眾網友也紛紛在底下恭賀新婚快樂。