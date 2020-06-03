快訊

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

檢仔聊齋：「老派衝組」若不倒 檢察體系不會好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爸不捨女兒離家3個月 網友見關鍵字大驚：準備幫她減肥了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友將女兒寄放東部外公外婆家3個月，內心充滿不捨。 圖／pixabay
網友將女兒寄放東部外公外婆家3個月，內心充滿不捨。 圖／pixabay

雙薪家庭常面臨帶小孩的難題，除了聘請合格保姆，就是委由家中長輩照顧，不過若是遇到情況有變，時間、環境都無法配合，就令人非常苦惱。有對爸媽就因此不得不將女兒寄放到東部外婆家，相常不捨，沒想到網友反應整個歪樓，建議他們「做好幫女兒減肥的準備」！

如何配合小孩的時間，向來是雙薪家長的難題，有位爸爸表示，女兒平常由爺爺奶奶照顧，然而最近爺爺奶奶因工作要跑工地較危險，加上女兒即將上幼兒園，找不到願意只帶3個月的短期保姆，萬般無奈之下，只好拜託住在屏東的外公外婆照顧一段時間。

爸爸描述，把女兒帶到外婆家時，本以為會哭鬧不肯留下，沒想到她體貼又勇敢，分別時擁抱獻吻，還甜甜的說「媽媽我好愛你」，讓媽媽瞬間淚崩，爸爸也忍不住眼眶泛淚，之後更懂事的表示「爸爸媽媽上班辛苦，而且我快開學了」，讓爸媽更加心痛。

許多網友看完故事後，也相當不捨這麼貼心的寶貝與爸媽分離，紛紛表示「好貼心的女兒」、「懂事的孩子最讓人心疼」、「害我眼淚直落」、「你們教育的好，女兒也很懂事」、「雙薪真的辛苦了」、「騙大家生女兒」。也有人認為就當孩子去夏令營玩，夫妻也可以趁此過一下兩人世界，「就當做小孩校外教學，大人也可以休息一下，夫妻之間也要維繫感情」、「放心放心！阿公阿嬤養的通常都是健康滿滿，而且會捨不得回家」。

不過有群網友直指重點「阿嬤家」，善意勸告這對爸媽可以先幫女兒擬定減肥計畫了！「比較擔心3個月後會變超胖回歸」、「我的經驗是你可以想好怎麼幫女兒減肥了」、「3個月後迎接新女兒」、「那個可以三個月後給我們看比對照嗎」、「有一種瘦是阿公阿嬤覺得瘦，三個月後帶回來衣服褲子鞋子要重買」、「外公外婆無限糧食供應中」，更建議要趕快拍女兒的美照留底，讓媽媽也親自現身回應「好險有很多她的照片」。

延伸閱讀

他問「大家會去買三倍券嗎？」 網曝關鍵：不領就是虧

全聯新北旗艦店引民眾朝聖 網友讚「好像在日本」

書香變雞排香！台中一中怎變身商圈？神人描繪「25年前真實樣貌」

頂好價格為何跟不上全聯？網曝「一關鍵」：全面性輾壓

相關新聞

爸不捨女兒離家3個月 網友見關鍵字大驚：準備幫她減肥了

雙薪家庭常面臨帶小孩的難題，除了聘請合格保姆，就是委由家中長輩照顧，不過若是遇到情況有變，時間、環境都無法配合，就令人非常苦惱。有對爸媽就因此不得不將女兒寄放到東部外婆家，相常不捨，沒想到網友反應整個歪樓，建議他們「做好幫女兒減肥的準備」！

女友父母開口要百萬大聘32兩金飾 男急問有經驗網友

想娶女友但準岳父母卻開出重金聘禮怎麼辦？一名網友在「靠北女友」社團上PO文，表示想娶交往五年的女友，在雙方家長都見過面、論及婚嫁階段，卻遇上對方要求重金聘禮才願談婚事的情況，急問結過婚的大家該如何是好。

台男毀容不值錢？政府認證回應 男怒：帶頭歧視

「台灣政府認證，台男毀容不值錢的八卦？」，一名網友爆料，勞動部網站顯示勞保的失能給付項目，如果傷及臉部至醜形，男生補償220日，女生則補償360日，多於男生。他認為不合理便寫信到行政院信箱，質疑這是差別待遇...

拿到幼兒園註冊單超傻眼 要繳2萬7讓她大嘆「難怪沒人敢生」

相信許多為人父母者，為了孩子的學雜費都會省吃儉用，但當看到繳費單時還是忍不住會抱怨太貴了。一名女網友PO出昨（1）日收到小孩托兒所的繳費單，上萬元的金額讓她看了心很累，忍不住抱怨「難怪現在一堆年輕人都不敢生小孩」，貼文也讓其他網友們看了非常有感，感嘆當了父母才知父母辛苦。

【家人關係】賴賴／僕人

那日去探望外甥，疫情未過，一進大門，姊姊便用酒精把我裡外噴灑一遍，外衣放在指定區域，並換上乾淨的居家服。看到姊姊遞來熟悉的白衣黑褲，手臂竟感到些許痠疼。 從事教職的我，利用今年寒假多次陪伴姊姊照顧外

【心情點滴】今英／老爸的麻吉

那日打電話提醒有高血壓的老爸留意溫差變化並記得按時服藥，老爸連聲應諾後向我提及不久前他的手機故障，幸好有阿富叔載他到通訊行送修手機。 說起住在娘家巷口的阿富叔，一股暖流便湧上心頭。他與年逾九旬的老爸

【我心中的那棵樹‧網路徵文優勝作品】小燕子／風中之樹

小樟樹的模樣一直烙印在我的腦海無法忘懷。 那年，我十八歲，高三。讀的是不合志趣的職業學校，課堂上的會計、經濟學、珠算、打字課，對我而言都是酷刑，怎麼學都學不來，終日鬱鬱寡歡。 會上職業學校緣於自己

男子為結婚苦存8年錢買房 女友爸：房太小不准！

結婚不止是兩人的事，是兩家人的事！婚前有車有房常常是岳父母看女婿的標準。日前有一名香港男網友就在網路上分享準岳父極力反對兩人的婚事，就連女友已經懷孕，岳父都不同意將女兒嫁給他。

老公拿錢還玩文字遊戲 她傻被坑500元哭笑不得

數學不好的下場就是被騙！有網友分享，某日老公要向她拿1000元，但當時她身上只有500元，於是先給了老公500元後，外出買東西找回500元再拿給老公，結果老公又說「給我1000元，我有500元找你」，她就傻傻地照做，靜下心來算才發現被老公坑了500元，讓她哭笑不得。

孩子露出身體部位、碰別人 不導正就成性犯罪者？

「隱私處」會隨著時空、社會、文化、年齡、規範等而有不同的定義，要留給孩子討論、試錯的空間，練習在自我與社會規則間取得平衡。

【她們的世界】陳姵穎／李美涼 繁華落盡見真淳的攀登

自從大學時代跟著台灣首位登上聖母峰的吳錦雄到新疆嘗試攀登天山山脈東段、海拔5,445公尺的博格達峰，李美涼便被高海拔冰天雪地的景致給深深吸引。山從此矗立在她的心底，二十五年過去，哪怕為人妻人母，也不曾

【我見我思】儀子／從人的角度出發

離開職場後，我的第一份兼差工作是寒暑假科學營老師。生平第一次幫孩子上課，花了很多時間備課，以為準備好一切，但頭一天面對二十多位學生，年齡分布一到六年級，一切變得有點混亂。 夜裡我埋首調整教案，因為孩

熱門新聞

櫻桃紅、薰衣草紫口罩都來了！momo購物網、PChome 24h購物6/3陸續開賣中衛醫用50片口罩

中衛口罩來了 博客來明早11點開賣、momo明晚上架

Yahoo奇摩購物中心今晚10點限量開賣中衛醫療口罩！ 購買快速到貨商品才可加購

口罩不光是彩色 冰雪奇緣變形金剛都要來了

幸運兒是你嗎？3-4月期發票有人花15元買飲料中千萬

空姐棄月薪10萬工作回台 曝航空業辛酸面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。