爸不捨女兒離家3個月 網友見關鍵字大驚：準備幫她減肥了

雙薪家庭常面臨帶小孩的難題，除了聘請合格保姆，就是委由家中長輩照顧，不過若是遇到情況有變，時間、環境都無法配合，就令人非常苦惱。有對爸媽就因此不得不將女兒寄放到東部外婆家，相常不捨，沒想到網友反應整個歪樓，建議他們「做好幫女兒減肥的準備」！

如何配合小孩的時間，向來是雙薪家長的難題，有位爸爸表示，女兒平常由爺爺奶奶照顧，然而最近爺爺奶奶因工作要跑工地較危險，加上女兒即將上幼兒園，找不到願意只帶3個月的短期保姆，萬般無奈之下，只好拜託住在屏東的外公外婆照顧一段時間。

爸爸描述，把女兒帶到外婆家時，本以為會哭鬧不肯留下，沒想到她體貼又勇敢，分別時擁抱獻吻，還甜甜的說「媽媽我好愛你」，讓媽媽瞬間淚崩，爸爸也忍不住眼眶泛淚，之後更懂事的表示「爸爸媽媽上班辛苦，而且我快開學了」，讓爸媽更加心痛。

許多網友看完故事後，也相當不捨這麼貼心的寶貝與爸媽分離，紛紛表示「好貼心的女兒」、「懂事的孩子最讓人心疼」、「害我眼淚直落」、「你們教育的好，女兒也很懂事」、「雙薪真的辛苦了」、「騙大家生女兒」。也有人認為就當孩子去夏令營玩，夫妻也可以趁此過一下兩人世界，「就當做小孩校外教學，大人也可以休息一下，夫妻之間也要維繫感情」、「放心放心！阿公阿嬤養的通常都是健康滿滿，而且會捨不得回家」。

不過有群網友直指重點「阿嬤家」，善意勸告這對爸媽可以先幫女兒擬定減肥計畫了！「比較擔心3個月後會變超胖回歸」、「我的經驗是你可以想好怎麼幫女兒減肥了」、「3個月後迎接新女兒」、「那個可以三個月後給我們看比對照嗎」、「有一種瘦是阿公阿嬤覺得瘦，三個月後帶回來衣服褲子鞋子要重買」、「外公外婆無限糧食供應中」，更建議要趕快拍女兒的美照留底，讓媽媽也親自現身回應「好險有很多她的照片」。