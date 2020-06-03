女友父母開口要百萬大聘32兩金飾 男急問有經驗網友

想娶女友但準岳父母卻開出重金聘禮怎麼辦？一名網友在「靠北女友」社團上PO文，表示想娶交往五年的女友，在雙方家長都見過面、論及婚嫁階段，卻遇上對方要求重金聘禮才願談婚事的情況，急問結過婚的大家該如何是好。

原PO貼出女方家長要求的三大條件，包括須百萬禮金、十二禮及32兩金飾。其中以32兩金飾最受到網友關注。有網友稱，聽過最極限的頂多是16兩多，「32兩金飾」真的太誇張，認為這個重量「可以直接買金條不用買金飾」。有網友還打趣問原PO：「是32兩還是32錢啊大哥？」網友在幫算實際價錢後，至少要快兩百萬才可能在現下這個時間購入32兩金飾。

原PO崩潰道：「結過婚的大家這樣…算…？」網友認為，若給得出來就結，無法就直接放生，有人覺得對方在賣女兒不是在談婚事，但也有人認為，養女兒幾十年很辛苦，這樣要求其實沒有很過份。有網友認為，乾脆跟女友一起貸款結婚滿足女方家長聘金需求，婚後再慢慢還這筆結婚費用。還有過來人認為，原PO若選擇公證結婚就能花少錢解決婚事，不用再為此傷腦筋。

該文除了談及女方要求三條件外，並未提及其他女方的嫁妝準備部份，也讓網友開始想像接龍，有網友稱，這樣的聘金「嫁妝應該也同等級」，女方一定是準備了房子當作新房，部份網友則是認為，沒看到對方的嫁妝內容，無法作答。

據了解，男女雙方在結婚時，均需準備金飾及十二禮，男女雙方的禮各自不同，隨著時代的演進，禮俗普遍從簡，男女雙方見常見的十二禮都半是雙方各自買婚後會用到的東西，才不會浪費；聘金部分多半是男方需出，又分大小聘，大聘約莫在30萬至60萬，小聘則是10萬至30萬左右，許多家庭目前也都達成共識，採婚後將收下的聘金給新人作為生活使用，有些家庭則仍是由女方收下聘金。