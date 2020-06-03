舊愛最美？最讓男人無法忘懷的前女友 第一根本不是初戀

舊愛哪個最美？

女生的最大敵人，不是蟑螂、控制欲媽媽，而是曾經和男友度過甜蜜時光、創造許多回憶的「前女友」，深夜私聊、傷心難過就找男友，有妳全然插不進去的回憶、相處的熟悉感，這種生物真的是史上最母湯！

「舊愛還是最美～」這句歌詞唱出男人的心聲，每當夜深人靜、女友盧小小的時候總是會想起曾經那個她，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，男生心中覺得最難以忘懷的前女友是哪一款，第一名竟然不是初戀女友！

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10、愛情長跑

在一起很久變成習慣

學生時期一起努力讀書考試、出社會後一起打拚衝事業，那個曾經陪伴過大把青春歲月的她，5年、10年光陰潛移默化的相互習慣和熟悉感很難消失。交往久了，感情淡了而分手，但是這樣的習慣卻像空氣如影隨形。

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9、廚藝棒

美味征服了我的胃

「想要抓住一個男人心，就要先抓住他的胃。」每個人的手藝有每個人的特色，同一道菜有不同口味，每當看到宮保雞丁、巧克力蛋糕，前女友專屬特調味道突然湧上心頭，舌尖彷彿回到過去，要忘記都難。

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8、崇拜我

在她眼中，我在發光

每個男人都想被崇拜，收到女孩景仰的目光，讓自信心膨脹到最高點，心情也大好了起來。人生在世，遇到崇拜自己的前女友，一舉一動在她眼裡看起來都很厲害又有魅力，也難怪會一再回味了。

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7、為我花錢

只要我需要從不手軟

交往的時候她總是為我著想，衣服破了她買來送我、鞋子穿壞了她偷偷留意尺碼買下，不只日常需要，甚至昂貴的奢侈品、我喜歡的興趣收藏，只要需要她都能為我準備好，送禮給我驚喜，從不手軟花錢在我身上，這樣的女人分手後也會成為男人回味的對象。

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6、性趣相投

次次彷彿身在天堂

不只心靈交流，床事同樣是契合度關鍵，一個願玩一個願被玩，若有這麼一個前女友，不但能配合各種嘗試、各種場合，還能各種角色扮演，願意為我學習新招，不管怎樣的要求通通都可以，不一定是技巧高超，但彼此卻十分適合，讓人次次彷彿置身天堂，這樣身體100分的默契想忘也很難。

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5、依賴我

讓我感覺被需要

不想要女孩太黏、又想享受被依賴的感覺，雖然聽起來有點欠揍，但這就是男人內心的理想。有個適時依賴的前女友，讓人感覺有能力照顧、指導他人，即使分開了，還是會懷念那股被需要的感受。

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4、對她有虧欠

遺憾總是掛懷

人家說，遺憾總是美、情懷總是詩，虧欠對方的感覺心裏空空的，分手後偶爾會無預警湧上腦海。可能是自己做錯事、可能是她對你太好、可能是毀了承諾，太多的可能如今都成為已不可能，更讓男人牽腸掛肚。

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3、性格溫柔

對我小心呵護、關懷備至

感冒有人照顧、天冷有人問候，比阿嬤更關心我的是陪伴在身邊的她、比媽媽更在乎有沒有吃飽的也是她，無所不在的暖心呵護，從起床、吃飯、洗澡到睡覺，她的貼心深入生活，分手後念念不忘的是深埋生活中的日常習慣，真的難以忘懷～

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2、初戀

青澀美好的第一次

誰的青春沒有一個甜甜酸酸的初戀，第一次戀愛、第一次牽手、第一次親吻可能都是她，接受笨手笨腳的毛頭小子，一起看電影、吃冰淇淋都感覺到幸福，但初戀能走到最後的又有幾個，分手後再想起那段青澀回憶中的她，總是最美。

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1、很正

外型身材超對我的菜

如此簡單粗暴的原因，卻是最不爭的事實，人都是視覺動物，第一眼覺得外型、身材、魅力都是心裡那個天菜，好不容易交到網美女友、超正女友超拉風，交往時看著她都能撲通撲通心動著，相處後不合而分手，午夜夢迴想起仍是當初那種悸動感。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月04日至2020年06月02日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『前女友類型』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



