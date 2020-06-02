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台男毀容不值錢？政府認證回應 男怒：我靠臉吃飯

聯合新聞網 / 綜合報導
男子情境示意圖。圖／Ingimage
男子情境示意圖。圖／Ingimage

「台灣政府認證，台男毀容不值錢的八卦？」，一名網友爆料，勞動部網站顯示勞保的失能給付項目，如果傷及臉部至醜形，男生補償220日，女生則補償360日，多於男生。他認為不合理便寫信到行政院信箱，質疑這是差別待遇，沒想到勞動部回函因為是「兩性社會上因醜形所受妨礙不同」，氣到發文公開網路，網友們紛紛表示「政府公然帶頭性別歧視」、「差了快140天的薪資」。

日前有一名網友在PTT八卦版爆料，「原來政府認證男人臉殘沒關係，男人是不用在乎外表的性別啊，覺得被放棄」，並附上一紙公文照片，起源是有人致信行政院信箱，質疑在這性別平等的時代，臉部毀容不能因為男生就差別待遇，結果勞動部回函表示，會這樣差別待遇，是因為「兩性社會上因醜形所受妨礙不同」。

該事件也蔓延到臉書「爆料公社」和Dcard分享者認為失能給付未達到真正的平等，「老實說都這個年代了，化妝品保養品也沒少了男性專用的，社會對男性的臉的要求有少過嗎？男性臉部醜型又那裡受到的妨礙會少？」，更批評「勞動部這公文回得太過分」、「有沒有台灣政府認證，台男臉醜不值錢的八卦？」。

網友們看到後也怒氣衝天，大罵「男女在職場認真的人都很多，連外貌政府都要這樣搞物化女性？」、「我這輩子第一次看到這麼神奇的發言」，還有人說「我這靠臉吃飯的，覺得受傷」，連女生也看不下去「我是女性主義者，我認為這樣也不合理，例如空少、櫃哥也很看臉啊」。不過也有人認同台灣社會兩性仍有落差，「你追求的齊頭式平等本來就不是平等」。

一名網友爆料，勞動部網站顯示勞保的失能給付項目，如果傷及臉部至醜形，男生補償220日，女生則補償360日，認為不合理。圖／取自PTT八卦版
一名網友爆料，勞動部網站顯示勞保的失能給付項目，如果傷及臉部至醜形，男生補償220日，女生則補償360日，認為不合理。圖／取自PTT八卦版
勞動部網站顯示勞保的失能給付項目，如果傷及臉部至醜形，男生補償220日，女生則補償360日。圖／截自勞動部官網
勞動部網站顯示勞保的失能給付項目，如果傷及臉部至醜形，男生補償220日，女生則補償360日。圖／截自勞動部官網

勞動部 性別歧視 Dcard PTT 行政院 爆料公社

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