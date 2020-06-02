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拿到幼兒園註冊單超傻眼 要繳2萬7讓她大嘆「難怪沒人敢生」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友貼出孩子托兒所的繳費單，逼近3萬元的金額讓她相當傻眼。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名女網友貼出孩子托兒所的繳費單，逼近3萬元的金額讓她相當傻眼。 圖／翻攝自「爆怨公社」

相信許多為人父母者，為了孩子的學雜費都會省吃儉用，但當看到繳費單時還是忍不住會抱怨太貴了。一名女網友PO出昨（1）日收到小孩托兒所的繳費單，上萬元的金額讓她看了心很累，忍不住抱怨「難怪現在一堆年輕人都不敢生小孩」，貼文也讓其他網友們看了非常有感，感嘆當了父母才知父母辛苦。

從原PO在臉書「爆怨公社」貼出幼兒園的繳費單可看到，月費10,500元、預收註冊費16,575元，兩筆金額加起來總共要27,075元，這讓她看了感覺壓力很大，「難怪現在一堆年輕人都不敢生小孩！直接花掉一個月的薪水」。原PO也感嘆父母們為了孩子很辛苦的工作，真的是很偉大，她還解釋得繳這麼多錢是因為某些私人因素，才沒有讓孩子讀其他公托之類的幼兒園。

貼文引起眾多網友的回響，有人看了心有戚戚焉，「想當初父母也是這樣辛苦過來的（淚奔~~），現在當了父母才了解父母的辛苦」、「懂家長的辛苦，等上小學就換安親和美語費，加油」、「以北部便宜的私立來說這很基本，生一個真的窮10年」、「終於懂公立的為啥搶成那樣，看上面的註冊費…恐怖」、「國小、國中的安親及補習費也很嚇人」、「真的佩服以前我們爸媽是怎麼把我們栽培拉拔長大」、「一個月的錢都快抵得上一般上班族的薪水了，我還是先不要生好了，養不起啊」、「我都在想，我要是沒有兩個小孩，應該已經買賓士了」。

還有人分享自己的經驗談，「全美語註冊費55000、月費15000，基本上也是各方考量下的結果，所以只敢生一個」、「我孩子3O年前註冊就要2萬多，每個月加有的沒有的要8千多！現在反而便宜了」、「上個月已經預收教材費6400、早上被我中班女兒提醒月費袋還沒繳」、「還好啦！之前看過月費1.8萬的，這個不算貴」、「月費19000、註冊費半年42000，路過…」、「我前陣子才剛一口氣繳了2隻的學費噴了6萬（註+1個月月費+教材費），帳戶存款剩3000」、「註冊費2萬5、月費1萬，一學期8萬5當大學在唸」。

也有網友建議既然要讀私立，可以選擇準公托比較省，「可以選準公共化啊，才月費4500、免註冊費」、「私立有加入準公托，只需繳月費4500」、「也有便宜的私立，準公托」、「我家也是準公共化每月4500，不會再亂加收其他才藝費用」、「現在給小孩就讀準公托一個月4500，準公共跟私立模式差不多，也沒寒暑假，不過小孩讀的開心比較重要」、「不選擇公托，妳可以看看『非營利幼兒園』，我覺得也很好」。

爆怨公社

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