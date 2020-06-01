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男子為結婚苦存8年錢買房 女友爸：房太小不准！

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友發憤圖強，存了8年的錢，買了一間10坪的房子，不過女友的爸爸，嫌他的房子太小，表示至少要15坪才能住人。示意圖／ingimage
男網友發憤圖強，存了8年的錢，買了一間10坪的房子，不過女友的爸爸，嫌他的房子太小，表示至少要15坪才能住人。示意圖／ingimage

結婚不止是兩人的事，是兩家人的事！婚前有車有房常常是岳父母看女婿的標準，日前有一名香港男網友就在網路上分享準岳父極力反對兩人的婚事，就連女友已經懷孕，岳父都不同意將女兒嫁給他。

香港一名男網友在Instagram「couple.murmur」上匿名投稿，表示9年前在公司認識女友，兩人也順利交往，之後女友帶他見家人，她爸爸一見到他劈頭就問有沒有車跟房，那時他還沒車沒房，女友的爸爸便開始反對兩人交往，不過女友並不介意他沒車沒房，甚至為了他跟自己的爸爸吵架。

男網友認為這世上很多人都沒車沒房，甚至連女友的爸爸自己都沒車沒房，他不願意因此跟女友分手，於是發憤圖強，存了8年的錢，買了一間10坪的房子，不過女友的爸爸還是反對他們的婚事，嫌他的房子太小，指出至少要15坪才能住人。

之後因為女友不小心懷孕，男網友希望負起責任結婚，但是女友的爸爸依然不願意將女兒嫁給他，他感嘆，都已經聽了女友爸爸的話買房，就算他不滿意，但真的分手，也是浪費大家8年的青春，可他又沒有理由要求女友忤逆爸爸，真的是不知該如何是好，大嘆為什麼女友的爸爸會這麼差勁？

網友們看了也紛紛表示「你是跟女友爸爸結婚還是跟女友啊？都不知道你在煩惱什麼」、「小心買15坪的房，女友爸爸搬過來跟你們一起住」、「如果你真心愛女友的話，跟她爸爸說先結婚之後再換掉15坪的房」、「貪財的親戚好麻煩，你好自為之」。

事實上，根據調查機構Demographia所發表的「2019年國際房價負擔能力報告」顯示，香港已經連續十年成為樓價最難負擔城市榜首，若以家庭收入中位數計算，香港人為了住上樓房至少要不吃不喝20.8年才可能買得起。

香港 結婚 買房

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