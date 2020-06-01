老公拿錢還玩文字遊戲 她傻被坑500元哭笑不得

數學不好的下場就是被騙！有網友分享，某日老公要向她拿1000元，但當時她身上只有500元，於是先給了老公500元後，外出買東西找回500元再拿給老公，結果老公又說「給我1000元，我有500元找你」，她就傻傻地照做，靜下心來算才發現被老公坑了500元，讓她哭笑不得。

有網友在臉書社團爆怨公社發文，她表示，自己很容易被老公拐，某次老公向她拿1000元，但她當時只有500元，本來打算出門領錢給老公，老公卻說，「妳先給我500元，欠我500元喔」。

於是她出門領錢消費後，特意找回500元的鈔票，回家後將鈔票放在電腦桌上留給老公，等於已給了老公2張500元鈔票，總計1000元。

過了一陣子，老公卻又向她說，「給我1000元，妳剛剛欠我500元，我這裡有500元找你」，她就傻傻地又拿1000元給老公，找回500元。算下來等於共給了老公1500元，默默的被坑了500元，讓她哭笑不得表示「我到底是真笨還是假笨」。

其他網友則笑稱「笨笨的過日子，生活才快樂」、「是『假會』」、「妳是聰明反被聰明誤，還能打出這篇文，頭腦很清楚阿，不過還是被將了一軍」、「這樣生活很有樂趣，都不會無聊了」、「你又倒貼賠錢了」、「老爺懂騙」、「 一切都是套路呀」、「這是情趣」。