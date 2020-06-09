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「小朋友愛吃零食怎麼辦！」爸媽善用巧思 孩子也能聰明吃零食

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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挑選小朋友零食，這些先淘汰！

人工色素類： 小朋友最愛色彩鮮豔的糖果零食，但這些人工色素對孩子的肝腎功能有害，不僅會導致過敏，也已有研究證實會引發孩子過動。

糖類、巧克力糖類攝取過高會影響小朋友健康，如：免疫力、抑制生長激素、注意力無法集中，情緒躁動，不止止糖果，「養樂多」也是含糖量高的代表！巧克力除了糖份高，當中還有色素和咖啡因，也會讓孩子過動或亢奮。

碳酸飲料類： 汽水、可樂等都含有磷酸，會阻礙身體對鈣的吸收，造成鈣質攝取不足，發育中的孩子都應避免飲用。

重口味類： 高鹽零食的鈉含量高，容易造成鈣和鋅缺乏，鋅不足時會影響小朋友的智力發展，像「海苔」就是小朋友常收到的高鈉零食，爸媽或長輩應該特別留意。

油炸類： 例如洋芋片、點心麵，這類零食含有反式脂肪，除了常見的肥胖，小朋友容易誘發過敏，也會影響記憶力和智力表現。

５種零食小巧思：這些也能取代零食！

蔬果棒零食： 有些小朋友不愛吃蔬菜水果，這時就可以派上用場！例如胡蘿蔔、小黃瓜切成條狀，讓孩子沾著醋吃，或將蘋果、芭樂切片沾蜂蜜吃。

「天然糖」零食： 水果就是帶有自然甜的健康食材，利用水果本身的甜度（香蕉、木瓜、奇異果），單用水果或加入牛奶打成果汁，也可做成水果串，增加點心零食樂趣！

全穀類零食： 利用地瓜、綠豆、紅豆、紫米來做成湯品，綠豆湯、紅豆湯、八寶粥等，孩子大多都喜歡。要是家中有烤箱，爸媽也可把地瓜切片烘烤，做成烤地瓜片。

「發育類」零食： 鈣質點心像是牛奶、小魚乾，還有豆花、豆漿、水煮蛋等蛋白質點心，取代一般零食的高油、高鈉、高糖，健康又營養，小朋友也吃得開心。

佈置、擺盤零食： 爸媽可以巧妙用小圓盤，將食物擺出圖案或數字、等待孩子享用，一來孩子覺得新奇，二來小圓盤也能控制攝取量，避免點心吃太多導致晚餐吃不下哦！

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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禁止小朋友吃不健康零食，但慶生會可例外！

孩子在學校，難免碰上自己或同學的慶生會，這時可讓孩子放風一下，與同儕一起享受吃零食的樂趣（對孩子來說，吃零食的「過程、樂趣」比吃零食重要）！平時在家中，建議善用上述的健康食材，加上一些小巧思，平時小朋友不會多看一眼的食物，也能變身成可口有趣的「零食」哦！

本文擷取自 「小朋友愛吃零食怎麼辦！」爸媽善用巧思，孩子也能聰明吃零食 ，由　媽咪拜授權轉載

零食 鈣質 巧克力

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