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【我心中的那棵樹‧網路徵文優勝作品】璧璧／傳達幸福的魔法樹

聯合報 / 璧璧
圖／喜花如
圖／喜花如

升上國一第一天上學的路上，一位陌生中年男子突然靠近，手捧一株樹苗，說這是一株很珍貴稀有的樹苗，見我有緣，想贈與我。而我早知他已尾隨我一段路了，現在正面對決，嚇得我逃之夭夭。

隔天，見二哥捧回一株樹苗，他遇到了和我一樣的奇遇，詳細印證下是同一人，這有如鄉野奇談般的際遇，讓我們驚訝到確信這真的是一棵不僅珍貴而且神秘的樹。

得了稀世寶物，自不能等閒對待，栽盆、覆土、淋水，放在庭院不能讓人隨意透視的角落，晨昏看護。可惜的是，等待了兩三年，它不僅沒有開枝散葉，而是羽葉垂垂枝欲墜。既來自神秘，就懷疑它的作用力，覺得不祥，想除之而後快，但二哥堅決不同意，兩權相衡下，把它移至後門庭外。

一牆之差，開啟了一個嶄新的世界，演出了傑克與魔豆的故事，粗壯高大的樹圍，濃密的綠色羽葉，開出黃色的穗狀長花序，結成鐮刀螺旋狀的莢果。進入冬季，莢果乾裂，炸迸紅色晶亮的果實，原來真的是魔樹生魔豆。

四十年後，後門庭外小徑已成觀光步道，這棵魔樹也被市府掛上它專屬的名牌：小實孔雀豆，又名相思豆。從此家中後院多了來乘涼與採擷紅豆的遊客，有人想要做成吊飾，可送給有緣人；有人要送給相思的情人；有人說裝在透明玻璃罐裡，看了也漂亮；也有人說在樹下掇拾紅豆就是一種情趣。還有，這棵樹也成為戶外教學的熱點。常常在同一棵樹下，在牆內聽著、看著牆外的互動與故事，心想這真是一棵有幸福力量的樹。最大的收穫是在此獨居的媽媽，因為這棵樹的連結而結交了許多朋友。

如今，我已由知命進入耳順之年，仍停留在歲月裡，而二哥在多年前就完成了人生的旅行，當年他栽種這棵神秘的小樹苗，真的為許多人帶來了幸福，而二哥四十年前的身影，一直是我心中的那棵樹。

評審短評

胖胖樹／引人好奇的開場，流暢的敘事內容，還有感人的結局，令人眼睛為之一亮。寫親情與樹木的關係，這篇特別出色。有輕小說的感覺。

翁恒斌／我也曾是那眾多追尋紅豆過客之一，作者的偶遇可能是多少人欣羨的劇情，但我們也知尋豆容易，栽樹培樹不易。文中的紅豆不知送出多少幸福，但相對我們為了小情小愛尋豆的幸福理由，紅豆給作者的幸福則是那對親人思懷的感念。

獨居

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