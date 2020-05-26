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簡單數學題藏洋蔥！ 答案讓網友哭慘：想爸媽了

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾應珍惜和家人的相處時光。示意圖／ingimage
民眾應珍惜和家人的相處時光。示意圖／ingimage

不少人因為在外工作、求學所以遠離家鄉，有時久久才能見到家人一面。近日有網友分享「陪伴家人次數」的數學題，沒想到答案暗藏洋蔥，網友們看完眼眶全濕直呼「想爸媽了！」

原PO在「Dcard」以「一道我希望能算錯的數學題」為題發文，來計算與家人相處的次數，並假設自己今年23歲，母親則是56歲，如果5個月回家一次，假如媽媽能活到100歲，餘生還能見到面的次數是105.6次，乍看之下或許很多，但人生無法預測，誰也說不準。

原PO感性表示，「時間會隨著人的感覺而變長或變短，相對論真是既浪漫又傷感的東西」，最後不忘呼籲「大家好好珍惜與家人相伴的時光」，因為生命無常，所以愛要及時。

貼文一出，網友紛紛感動留言「一年回去1~2次的我很有感」、「已經一年沒回家了，看到這個突然想念」、「看完這篇文決定，這個假日該回家了」、「完全不敢算，看完眼角泛淚」、「我今年25歲，而我媽永遠停留在49歲了」、「看了好難過」。

Dcard

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