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【生產再發現】陳玉芸、諶淑婷／在助產師面前，我沒有說不出口的蠢問題

聯合報 / 文╱陳玉芸、整理╱諶淑婷

會知道世界上有助產師這個職業，是讀高中時，護理老師在課堂上短短的介紹，原來女性要生孩子，除了醫生，還有助產師這個選擇！

幾年後，我生了兩個孩子，兩胎生產地點不同，一個在診所，一個在家裡。生第一胎時因後期高血壓，助產師建議我到診所生產，但她無法全程陪伴，直到產程最崩潰難熬的時候，才有一名助產師進來協助，那段短短的時光是我感覺最美妙的時刻。助產師一走進來，立刻改變了整個待產室的氣氛，她承接了我的情緒，也馬上穩住了先生的無助感，接著不斷幫我轉換待產姿勢，讓產程開始有了進度。這段過程，助產施以熱敷、按摩、壓骨盆的方式，讓我在頻繁的宮縮之間，終於得到一絲喘息。

有了第一胎的經驗，當我知道自己懷了第二胎，第一時間就是幫自己尋覓助產師。這次我更有方向去準備適合自己的生產方式，我和助產師聊天、上課，談論自己上一次生產的遺憾、對於懷孕生產的恐懼。

其實在我懷第二胎之前，我的姊姊也懷了第一胎。她原本預計要跟我在同一間診所找助產師陪伴，但因身體因素，最後還是需要到大醫院生產；姊姊產後經歷一番波折，我只能在一旁乾著急，不知道自己能做些什麼，此時此刻，也是助產師安穩我的心神，給予我一些陪伴建議。

在台灣，還有很多人不認識助產師這份職業，其實助產師和醫生、護理師最大的不同，就是陪伴與支持的功能，她可以從孕期、產程、產後，甚至還在準備懷孕階段，就以自己的專業，支持女性的生理、心理和心靈。那不是掛號之後等待叫號，走進診間看診就結束的事，我們是面對面坐著聊天，談對於懷孕生產的陌生、擔憂、孕期種種翻騰不休的情緒，在助產師面前，沒有任何問題是說不出口的蠢問體。

但和醫生、護理師相比，助產師同樣是一份高壓職業，需要二十四小時待命，留意孕婦產前、產後的身心狀況，尤其每個產婦生產時間不一樣，又不可能安排催生剖腹等預先做好時間安排，有時候三天都沒有生產，有時候一天要接生兩三個寶寶！

我希望有更多醫院的產房願意設立助產師的名額，而且不是只在婦產科名單放一位助產師當招牌，讓助產師疲於奔命、有心無力，是真正成立助產團隊，讓這些幫助女人的專業工作者，可以相互支援。

我很期待幾十年後當我的女兒有意願生孩子時，不需要像我一樣，花費心力尋找助產資源或跟醫療院所爭取，到那個時間，所有孕產婦都能理所當然、輕易地得到助產師的協助，擁有一個美好、被支持的生產經驗。

●作者簡介：陳玉芸，一位期待往日助產師與產科醫師共照榮景再現的二寶媽。

懷孕 護理師 婦產科

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