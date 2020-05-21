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沒留錢小孩就沒飯吃！他曝鄰居夫妻終極AA制「兄弟分開養」

聯合新聞網 / 綜合報導
夫妻間若過分計較金錢恐傷了感情。（示意圖） ingimage
夫妻間若過分計較金錢恐傷了感情。（示意圖） ingimage

夫妻間總要彼此幫忙分擔，但若凡事都計較得過分清楚，難免傷了情感。PTT網友分享一對夫妻嚴格執行AA制的故事，不僅裝潢分樓層AA制，連養小孩也「一人養一個」，要是夫妻其中一方沒預留飯錢，甚至「不幫孩子買飯」。最後導致夫妻互相埋怨、小孩也對父母有所怨言。

網友在PTT分享他鄰居實行「終極AA制」的故事，原PO表示，這對夫妻從婚前就開始AA制，一直到婚後買房按比例分擔、裝潢按樓層各付各的，連小孩也「一人養一個」。

而更特別的是他們嚴格的執行方式，原PO透露，某天媽媽帶兩個孩子買便當，但爸爸沒預留飯錢，媽媽竟對孩子說「你打電話給爸爸，他給媽媽錢，我們就去買。」且同理，「爸爸買新衣給老大，老二絕對不會有，也不准跟哥哥共穿」。

雖然夫妻都各有薪水，男約5萬、女約4萬，但由於雙方都有賴帳紀錄，導致雙方都不肯讓步，擔心吃虧。最後演變成「老大討厭媽媽，老二厭惡爸爸。夫妻埋怨對方，但是不知道怎麼讓步。」原po最後語重心長地說「夫妻這樣，簡直跟陌生人沒兩樣，再怎麼深厚的情分最後都在日常的金錢中AA掉了」。

底下網友看見這則奇聞軼事也感到驚奇，「小孩沒飯吃，很猛耶，求小孩的陰影面積」、「終極AA，長見識了」、「一般AA就是怕被佔便宜，終極AA就是佔別人便宜以補足自己」。

也有網友好奇更多生活細節「小孩姓氏有AA嗎」、「那除夕要回誰家？」、「這樣結婚到底要幹嘛？」網友還問到重點「為什麼不費用總結算再平分呢？」原po則表示，「我只知道是對消費明細有異議，就像學鋼琴，買一台琴，媽媽要彈，爸爸不彈，兩個小孩子彈，爸爸就不想一人一半。」

夫妻 結婚 奇聞 PTT

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