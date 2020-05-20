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他想向同居女友收房租分擔房貸 網轟「不如自己住」

聯合新聞網 / 綜合報導
向同居女友收房租怪嗎？網友喊沒自由不如自己住。圖片來源／ingimage
向同居女友收房租怪嗎？網友喊沒自由不如自己住。圖片來源／ingimage

情侶同居多會平分生活開銷，但有位網友提到女友想與他同居，由於現居的房屋是自己貸款買的，若要求女友付房租會不會很奇怪？對此網友大多不認同收房租，建議提分擔水電收費較佳，也有人認為若收房租還不如自己住比較自由。

一名網友在Ptt 代人發文，內文中提到33歲的男生與27歲女友交往半年，原本女方有在外租屋，月租金約1萬5千元，但最近女友提出有意同居的想法，不過目前男方自己所住的房屋是一年前自己貸款買的20坪套房，雖然月薪有9萬左右，不過房貸加管理費一個月達5萬元實在揹得很辛苦，因此男方想既然女友想與他同居，若開口要求付約8千到1萬元的房租會很奇怪嗎，便發文詢問網友意見。

文章一出，有網友認為，「房貸要幫你分擔是哪招」、「你的房子沒在她名子下的話會被戰」、「沒有結婚，要她幫你繳房貸，很奇怪」。但有網友說，提出幫忙負擔水電費、管理費可能會比較好，「不然請女友負擔一部分水電瓦斯開銷」、「請她付水電管理費呢？至少對你們的生活還是有財務上的幫忙」，

有些人則認為，若收房租不如女生自己在外租屋比較有自己的空間，「一個月貼個5千還可以，再上去真的不如自己租還比較自由」、「8千到1萬也太多了吧，不然就不要同居，彼此都不欠」、「不自由和通勤時間減少等於房租1萬元，我都不要咧」、「不自由還要跟人一起住，吵架怎麼辦」。不過也有人表示，「想收就開口啊，幹嘛不敢？」、「收啊，又不是結婚」、「付錢正常，確實有用的你的資源」。

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