女生通常拜金？房仲經驗談：買房的單身女性很多！

能夠買一間屬於自己的房子，是許多人一生的夢想。「Dcard」有一位房仲表示入行4年多，自住客單身族群中，女性遠高於男性，台北市的女性屋主多過男性，而他也從中發現「越會賺錢的女生越不想結婚」，認為大家不用一直汙名女生拜金。

網友說，自己在台北市當房仲4年多，入行時是2015年房價跌的時候，投機客陸續退場，他也發現單身族群中，女性遠高於男性，現在台北市的女性屋主也是多過男性，他也回憶起第一個成交的客戶是一名26歲的女生，理妹妹頭，穿T恤短褲配上夾腳拖，她看完房子後，當下就說要付斡旋金，後來就這樣成交了。

接著她又陸陸續續買了同社區的3間房子，總價7-8百萬的房子，月租2萬3，她很喜歡這個投資報酬率，而且15坪以下的房子銀行貸款額度不高，4間都是貸5成，一間算自備款400萬來說，4間是1600萬，她年收入非常高。

還有其他的的單身女性客戶，通常都是當老闆，或是開業的醫生、牙醫、會計師，她們也坦言，因為找對象收入比她們高的才會考慮，但這種男生也不會找她們，大可以去找25歲以下的年輕妹妹，因此原PO說依自己當房仲的經驗來說，沒必要一直污名化說女生拜金，只是許多男人沒這個條件，遇不到這種等級的女生，他也吐槽「我自己也是一樣」。

網友看完也有想法說「我外婆和我媽從小就跟我說：『女生可以不結婚，但是一定要有錢』」、「有經濟能力，單身很好啊，婚姻是愛情的墳墓，還要擔心有人來盜墓」、「無所求的女生才是最難求，越物質的女生越好滿足」、「我也住台北市，本身嫁妝就是房和車。我身邊的朋友，假設未婚的女性，絕大多數都自己有房有車，有好的工作。對她們來說，可能結婚並不是人生必要達成的成就。」、「這篇太中肯」。