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孩子老是吃不胖、越來越小隻怎麼辦？醫生這樣說

聯合新聞網 / BabyHome

【作者：巫漢盟（阿包醫生）】

今天來找阿包醫生看診的寶包一個比一個瘦小...爸媽總是會問：「阿包醫生，我的孩子實在是瘦到不行，看他比同年齡的孩子小隻，該怎麼辦？」

還記得寶包出生時就會拿到一份兒童健康手冊嗎？上面除了須記載孩子的身高體重狀況，同時也有兒童生長曲線值可供參考，一般來說只要生長百分點落在3～97%，而且成長曲線有穩定上升都屬正常。

另外，排除掉孩子生病的狀況，若是孩子三餐都已正常，也確定奶量沒有過多的情況下，但仍然吃不胖，成長曲線也沒有穩定上升，則可以採用以下7個健康增重方法：

1. 增加份量，例如：三餐＋兩點心

增加熱量攝取是最直接的方式，增加份量使攝取大於支出，可使體重增加。

2. 健康點心取代垃圾食物

餐與餐之間的垃圾食物是導致正餐吃不下的主因之一，此外，不少家長會有「即使是垃圾食物，但總比沒吃好」的觀念，但這樣其實會排擠掉能幫助成長的營養素，若是孩子愛吃垃圾食物，可改以水果、優格等健康點心替代。

3. 給予高熱量食物

可以將健康的高熱量食材打成濃湯，或是給予牛奶、雞蛋、酪梨、堅果等健康食物

4. 常用開胃食材

酸甜食材可以幫助提升食慾，例如蘋果、鳳梨、番茄等。

5. 作息規律

作息會影響三餐時間，連帶影響成長狀況，因此規律作息有效幫助孩子健康成長。

6. 適當的運動量

運動可以增加孩子胃口，建議每周至少3次，每次至少30～60分鐘的規律運動。

7. 開心的用餐氣氛

寶包的食慾也會被用餐氣氛影響，若是常常被強迫進食或被罵，難免會降低食慾並對吃飯產生反感，所以開心的進餐很重要喔！

常見孩子吃不胖的原因大多是因為偏挑食引起，爸媽可以從變換食材，給予相同營養的食物取代，並且多鼓勵寶包吃飯、運動，慢慢健康增重～

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