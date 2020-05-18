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男童拿2瓶養樂多稱要給哥哥喝 媽一聽淚崩訴近況

香港01 / 李福源
男童想多拿養樂多給哥哥，媽媽聽完飆淚。圖片來源／臉書
男童想多拿養樂多給哥哥，媽媽聽完飆淚。圖片來源／臉書

台灣一位單親媽媽近月常到一間慈善機構領取愛心飯盒，某日首次帶同幼子，當看到附贈的飲料，男童天真地說要多一瓶「給哥哥喝的」，豈料他的媽媽竟當場泣不成聲，原來男童的哥哥早在一個月前已因病不幸離世了！

一名據稱在有關慈善機構工作的男子上周日（10日）在Facebook群組「爆系故事館」發文稱，當日男童跟媽媽同來領取愛心飯盒，突然一臉天真地嚷道：「可不可以喝養樂多？我要2罐」；男子心想畢竟是免費的愛心餐，於是隨即遞上並叮囑：「不要喝太多，一罐給媽媽喝喔！」獲得的回覆是「這不是給媽媽喝的，這是要給哥哥喝的。」然而，男童的媽媽聽到後，再也壓抑不住情緒，當場泣不成聲，不少人都給嚇到，但還是盡力安撫她。

打兩份工還殮葬費　婉拒援手

情緒平復後，女子透露自己獨力撫養兩名兒子，早前她的好友因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19疫情，經濟困難，向她借了所有積蓄，至今仍未償還；另方面，她的母親一個月前生病，需緊急開刀，因此她要不停往返醫院，結果忽略了身體同樣不適的大兒子，「送到醫院時已來不及了，心裡很自責，同時要到處跟朋友借錢籌辦大兒子的身後事。」

這位單親媽媽現同時打兩份工，希望盡快還清殮葬費，同時她這一個月來拿「一小盒，一小盒」的飯菜，原來是要去拜祭大兒子；該名在慈善機構工作的男子願伸出援手，她卻婉拒了，認為只要能繼續提供愛心飯盒給她和兒子已足夠，剩下的她可自行解決，「原本想跟她說聲母親節快樂，但卻說不出口，希望她好好照顧自己身體。」

網民均表示心痛難過，祝福兩母子可盡快渡過難關，「真希望上天能好好眷顧她，願她的大兒子一路好走」、「做媽媽的看後瞬間飆淚」、「謝謝你的愛心餐，也希望這位母親能節哀順變，和孩子平安健康過生活。」

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文章授權轉載自《香港01》

COVID-19 新型冠狀病毒 母親節 愛心 疫情

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