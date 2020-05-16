每天用心準備餐點被老公嫌害「褲子變緊」 老婆火大使出殺手鐧！

能有一個好廚藝的太太應該是很多男人的夢想，但是卻有一名人妻每天用心準備餐點，把老公養得又肥又胖，結果卻反被老公嫌「弄太多了」，還抱怨心愛的牛仔褲變緊穿不下，讓他整個火大，決定「今天開始就幫你減肥」，引起網友熱議。

這名人妻在臉書「爆怨公社」發文說，自己每天早上都會準備早餐，麵包都是前一天先做好，隔天再用氣炸鍋回烤給老公還有小朋友吃，有時候會聽到老公說中午忙到沒時間去吃午餐，於是也會做小點心讓他帶去公司吃，晚餐一樣會準備。

結果日前以往的準備早餐，老公卻突然跑到廚房看一眼，抱怨「準備太多」，她整個火上來，表示吃不下就放著，也沒有強迫吃完，結果老公卻又說「妳知道我剛要穿我最喜歡的那件牛仔褲時，腰整個是緊的嗎？」她聽了整個更火大，每天又吃又要嫌，說太胖，老娘就幫你減「在你還沒瘦回交往前的體重時，休想老娘再幫你準備任何早餐跟晚餐」。

網友看完也紛紛回應「比較悲慘的是明明太太不會煮，旁邊那個卻胖的跟豬一樣。」、「哇，這不是每個男人夢寐以求的嗎？好厲害唷！」、「愛吃又愛嫌，讓他每天吃泡麵，過幾天就來道歉了哈哈哈」、「真的是人在福中不知福欸」、「炫恩愛？老婆廚藝太好讓豬隊友失去自制力，還說是老婆的錯...」。

老婆常常準備好吃的餐點給老公吃，結果日前卻遭老公抱怨「褲子變緊」，讓她相當火大。 圖／爆怨公社