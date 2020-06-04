神隊友就像教育小孩 讓豬隊友進化的5大關鍵！

成為神隊友的五大挑戰！

在進行神隊友養成計畫之前，先來評估一下你的另一半有沒有以下這些特質…

1. 家事通通交給我

比起下班回家就變成「裝飾品」，洗個碗、倒個垃圾就覺得自己有「幫忙」的男人，自動自發做家事的另一半真的強多了！

2. 適時伸出援手

孩子大吵大鬧盧小小，或是半夜不睡吵著喝夜奶的時候，媽媽們是不是也想跟著崩潰大哭呢？這時候老公如果能主動幫忙泡奶、陪小孩，讓媽媽有休息喘口氣的機會，帥氣程度肯定直衝天際啊！

3. 育兒重擔一起扛

孩子的成長大小事雖然十分依賴媽媽，但卻不是每樣都得由媽媽來做！例如：隊友不懂餵奶可以幫忙泡奶；不敢幫小孩洗澡也可以改成幫忙換尿布…，不是推託責任，而是從小事開始練習、學習照顧寶貝，畢竟小孩可不是媽媽一個人的啊！

4. 不懂育兒會主動請教谷歌大神

女人並非天生就懂怎麼「當媽媽」，所有的經驗和知識都是透過帶孩子的過程，或是請教專家、長輩而得到的！當然，男人也應該要有相同的態度，不知道怎麼照顧寶寶，請用手機問谷歌大神，不要只是拿來玩手遊而已！

5. 婆媳有問題，通通我處理

不管是生活或是育兒方面，我們經常會聽到有婆媳理念不合、產生嫌隙甚至大打出手的例子。這時候，隊友就得扛起一家之主的責任保護老婆、好好協調

在上述的這些特質中，如果你的另一半具備了3點以上，那麼恭喜你已經可以說是擁有一個很不錯而且值得依賴的隊友了！如果沒有的話也不用灰心，可以從現在開始「培育」，讓老公一步一步慢慢進化成你所需要的育兒幫手！

神隊友養成4招！

不要排擠爸爸，讓他和寶寶多相處

你是不是也經常覺得老公不懂照顧小孩、成事不足敗事有餘，老是不放心把孩子交給他呢？如果是的話，請先拋棄這種想法吧！一旦開始拒絕讓爸爸與寶寶單獨相處後，久而久之，隊友也會產生「反正我不會」的念頭，自然也就會覺得「寶寶的事不關我的事」。所以媽媽們應該試著放手，讓爸爸有跟孩子獨處的機會、練習育兒

降低標準，不要求一次到位

媽媽不是天生的，爸爸當然也不是！根據我們的生活經驗，爸爸在育兒路上通常是較為不擅長，而且需要比媽媽更多的練習時間，建議可以降低對隊友的標準，陪他一起進步，畢竟闖關打怪也是需要累積經驗值一步一步來，不能要求老公直接挑戰大Boss啊

任務指令簡單明瞭

男人通常是一個口令一個動作的生物，一次交付太多工作，容易讓他們感到壓力山大，在手忙腳亂的情況下直接舉白旗投降，從此拒絕再戰！所以媽媽下育兒指令時，最好也是一個一個來，而且要從簡單的開始，培養好基本功、建立自信之後，隊友會越來越願意挑戰喔！

用讚美取代責備

訓練神隊友其實跟教養小孩一樣！另一半做錯時，先冷靜三秒深呼吸，別急著大發雷霆或是直接幫忙善後，改用「先稱讚，後建議」的方式從旁協助，先肯定老公的努力再告訴他如何能夠更進步，相信隊友會更願意接受呦！

擁有神隊友絕對是一件令人稱羨的事情，不過媽媽們務必謹記「豬隊友也是隊友，不是敵人啊！」隊友的好是可以慢慢培養的，但是一旦把老公當成敵人，即便他付出再多努力，也依然會被你當作育兒絆腳石。兩人一起學習、相互支持才能成為彼此的依靠，對孩子的成長也才有幫助喔！