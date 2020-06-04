快訊

政院拍版！7年砸百億吸三大核心科技廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

疑孫殺祖母！日本兵庫發生十字弓殺人事件 釀2死2傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神隊友就像教育小孩 讓豬隊友進化的5大關鍵！

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

成為神隊友的五大挑戰！

在進行神隊友養成計畫之前，先來評估一下你的另一半有沒有以下這些特質…

1. 家事通通交給我

比起下班回家就變成「裝飾品」，洗個碗、倒個垃圾就覺得自己有「幫忙」的男人，自動自發做家事的另一半真的強多了！

2. 適時伸出援手

孩子大吵大鬧盧小小，或是半夜不睡吵著喝夜奶的時候，媽媽們是不是也想跟著崩潰大哭呢？這時候老公如果能主動幫忙泡奶、陪小孩，讓媽媽有休息喘口氣的機會，帥氣程度肯定直衝天際啊！

3. 育兒重擔一起扛

孩子的成長大小事雖然十分依賴媽媽，但卻不是每樣都得由媽媽來做！例如：隊友不懂餵奶可以幫忙泡奶；不敢幫小孩洗澡也可以改成幫忙換尿布…，不是推託責任，而是從小事開始練習、學習照顧寶貝，畢竟小孩可不是媽媽一個人的啊！

4. 不懂育兒會主動請教谷歌大神

女人並非天生就懂怎麼「當媽媽」，所有的經驗和知識都是透過帶孩子的過程，或是請教專家、長輩而得到的！當然，男人也應該要有相同的態度，不知道怎麼照顧寶寶，請用手機問谷歌大神，不要只是拿來玩手遊而已！

5. 婆媳有問題，通通我處理

不管是生活或是育兒方面，我們經常會聽到有婆媳理念不合、產生嫌隙甚至大打出手的例子。這時候，隊友就得扛起一家之主的責任保護老婆、好好協調

在上述的這些特質中，如果你的另一半具備了3點以上，那麼恭喜你已經可以說是擁有一個很不錯而且值得依賴的隊友了！如果沒有的話也不用灰心，可以從現在開始「培育」，讓老公一步一步慢慢進化成你所需要的育兒幫手！

神隊友養成4招！

不要排擠爸爸，讓他和寶寶多相處

你是不是也經常覺得老公不懂照顧小孩、成事不足敗事有餘，老是不放心把孩子交給他呢？如果是的話，請先拋棄這種想法吧！一旦開始拒絕讓爸爸與寶寶單獨相處後，久而久之，隊友也會產生「反正我不會」的念頭，自然也就會覺得「寶寶的事不關我的事」。所以媽媽們應該試著放手，讓爸爸有跟孩子獨處的機會、練習育兒

降低標準，不要求一次到位

媽媽不是天生的，爸爸當然也不是！根據我們的生活經驗，爸爸在育兒路上通常是較為不擅長，而且需要比媽媽更多的練習時間，建議可以降低對隊友的標準，陪他一起進步，畢竟闖關打怪也是需要累積經驗值一步一步來，不能要求老公直接挑戰大Boss啊

任務指令簡單明瞭

男人通常是一個口令一個動作的生物，一次交付太多工作，容易讓他們感到壓力山大，在手忙腳亂的情況下直接舉白旗投降，從此拒絕再戰！所以媽媽下育兒指令時，最好也是一個一個來，而且要從簡單的開始，培養好基本功、建立自信之後，隊友會越來越願意挑戰喔！

用讚美取代責備

訓練神隊友其實跟教養小孩一樣！另一半做錯時，先冷靜三秒深呼吸，別急著大發雷霆或是直接幫忙善後，改用「先稱讚，後建議」的方式從旁協助，先肯定老公的努力再告訴他如何能夠更進步，相信隊友會更願意接受呦！

擁有神隊友絕對是一件令人稱羨的事情，不過媽媽們務必謹記「豬隊友也是隊友，不是敵人啊！」隊友的好是可以慢慢培養的，但是一旦把老公當成敵人，即便他付出再多努力，也依然會被你當作育兒絆腳石。兩人一起學習、相互支持才能成為彼此的依靠，對孩子的成長也才有幫助喔！

延伸閱讀

龍巖全球大投資 斥資3.03億買谷歌母公司股

影／防疫廣告爆紅女神醫師 10秒洗手舞融化你的心

比氣炸鍋更神奇 OZEN自動翻炒氣炸爐上烤下炒快速出餐

五一連假人潮在哪兒？《聯合新聞網》徵求神隊友現場回報

相關新聞

瘋狂婆婆房內偷裝監視器 夫妻一脫衣服就來敲門

相見好同住難，與婆婆住在同一屋簷下真是一大挑戰。台灣一名媳婦控訴其同住婆婆在家中裝設監視器，監視她和丈夫的一舉一動，甚至行房期間都會用盡辦法打斷，長期以來承受壓力，最終選擇離婚。

劈腿前女友進單位當同事 護理師急：該怎麼面對她？

不少情侶分手後往往形同陌路，但在不得已的情況下碰頭，又該如何避免尷尬？一名男子表示在職場遇到前女友進來當同事，急問網友該用怎樣的心情面對她。 一名男性網友在PTT發文求助，他自稱是某家小醫院的護

神隊友就像教育小孩 讓豬隊友進化的5大關鍵！

每個媽媽的育兒路上都希望有「神隊友」的支持！看見網路上的各式豬隊友事跡時，你是心有戚戚焉？還是竊喜自己的隊友實力堅強呢？想獲得一個好隊友，就來看看這幾點神隊友養成術吧！

【夫妻之間】俏依絲／廚房裡的雙人舞

看到報導，世界各地的夫妻因疫情朝夕相處，離婚率提升許多，但我家正好相反，夫妻的情趣增加不少。原因是老公在家的時間多了，便時常與我一起下廚。 進廚房前，我們必先開會討論當日烹調重點，要煮義大利麵配酥皮

【住在陰陽海邊】施岑宜／我不是學霸

很多人以為我從小就是很會考試與讀書的孩子，其實高中讀的是私校，大學聯考是個重考生。實在駑鈍與不愛讀書的我，即使在高三那年奮發圖強，仍與大學擦肩而過，過起每天被關在密閉空間與上百個同學一起拚搏同時又競爭

【我心中的那棵樹‧網路徵文優勝作品】劉家楨／長竿修竹

車抵員集路枋橋頭站牌，下車後沿著蜿蜒的湳底巷約莫半個小時的光景，舉睫推開四方的風景，沃野千里綠浪翻騰，茂林修竹圍繞的村落映入眼簾，那是初中畢業負笈台中後假日回鄉最美的期盼，村落裡紅瓦紅磚的三合院是流浪

婆婆吃生日Buffet只拿炒飯還說沒吃飽 人妻高EQ應對被狂讚

婆媳關係一直是許多人妻的煩惱，一名人妻就崩潰透露，日前婆婆生日，帶她去吃Buffet，沒想到婆婆卻把餐點從頭嫌到尾，認為食材不衛生、且又貴又不好吃，結果整餐下來，婆婆只吃了炒飯，離開餐廳後，竟還說沒吃飽，要買白饅頭，惹的婆婆跟老公小吵架，氣氛超尷尬，但這名人妻卻很有耐心的打圓場回應，被網友狂讚「EQ超高」。

迎娶新娘慘遭禮車放生 新郎狂奔：我還沒上車啊！

結婚絕對是人生大事，有不少的習俗要一步步走完，而新人在過程中難免會發生糗事。有網友分享一段影片，影片中可看見綁著紅緞帶的賓士禮車緩緩前進，幾秒後突然從右下角衝出一名身穿西裝的男子，追上禮車還拍打示意對方停車。男子身分曝光正是新郎本人，新郎被禮車丟包的畫面逗樂一票網友，司機還被懷疑「是不是要搶新娘？」

舊愛最美？最讓男人無法忘懷的前女友 第一根本不是初戀

女生的最大敵人，不是蟑螂、控制欲媽媽，而是曾經和男友度過甜蜜時光、創造許多回憶的「前女友」，深夜私聊、傷心難過就找男友，有妳全然插不進去的回憶、相處的熟悉感，這種生物真的是史上最母湯！

爸不捨女兒離家3個月 網友見關鍵字大驚：準備幫她減肥了

雙薪家庭常面臨帶小孩的難題，除了聘請合格保姆，就是委由家中長輩照顧，不過若是遇到情況有變，時間、環境都無法配合，就令人非常苦惱。有對爸媽就因此不得不將女兒寄放到東部外婆家，相常不捨，沒想到網友反應整個歪樓，建議他們「做好幫女兒減肥的準備」！

女友父母開口要百萬大聘32兩金飾 男急問有經驗網友

想娶女友但準岳父母卻開出重金聘禮怎麼辦？一名網友在「靠北女友」社團上PO文，表示想娶交往五年的女友，在雙方家長都見過面、論及婚嫁階段，卻遇上對方要求重金聘禮才願談婚事的情況，急問結過婚的大家該如何是好。

台男毀容不值錢？政府認證回應 男怒：帶頭歧視

「台灣政府認證，台男毀容不值錢的八卦？」，一名網友爆料，勞動部網站顯示勞保的失能給付項目，如果傷及臉部至醜形，男生補償220日，女生則補償360日，多於男生。他認為不合理便寫信到行政院信箱，質疑這是差別待遇...

熱門新聞

這次有軍綠、薰衣紫色！PChome 24h購物中衛口罩第二波6月5日下午開賣

限量2萬盒、每人限購2盒！康是美開放預購盒裝醫療口罩

3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

康是美今起開放盒裝醫療口罩預購 中衛口罩5日到店

國旅補助七月上路 林佳龍拍板：不分平日、假日都可用

新莊人準備玩！3.1萬坪新北最大「宏匯廣場」7月31日試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。