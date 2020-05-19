厭奶期地獄來了！六大心法擊退寶寶厭奶期

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

厭奶期發生時間

嬰兒厭奶期，大約發生在三～五個月左右，每次發生頻率約半個月至一個月。因為 3 個月大之後，寶寶的聽力與視力會發展得越來越好，此階段的寶寶隨著頸部活動力、眼睛靈敏度逐漸增強，活動範圍變大，開始想要與外界互動，因此突然發現周遭有許多新奇有趣事物，寶寶的好奇感逐漸升高，已經喝了三~五個月的奶，就變得沒有吸引力了。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

厭奶期的徵兆

✓ 寶寶的精神旺盛、活動力很好，但餵奶時會將頭撇開，或是用舌頭將乳頭或奶嘴頂出來。

✓ 寶寶喝奶容易分心，容易被周圍的人或過多過雜的聲響吸引，然後就不喝奶了。

擊退厭奶期的六大法

1、不要強迫餵奶，會得到反效果

很多媽媽可能求好心切，逼迫寶寶非喝完奶不可，但這麼做反而容易讓厭奶期的寶寶更抗拒且害怕喝奶喔！

2、少量多餐

以下舉例來自駐站部落客 我們在154號~南西 的寶寶範例。

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厭奶前: 四個小時喝120ml，一天約喝720ml，約六餐。

厭奶後: 四個小時喝60ml，一天約喝360ml，約六餐，但必須倒掉360ml。

調整後，三小時喝70ml，一天約喝560ml，約七~八餐，睡前120ml幫助睡過夜，完全不浪費。而且，每一次少量喝奶，不用硬逼寶寶硬要把ㄋㄟ ㄋㄟ喝完，大人寶寶都愉快。(雙贏)

3、增加活動量，讓寶寶有飢餓感

隨著年紀增長，寶寶白天清醒時間會越來越長，爸媽可以藉由玩遊戲、說故事、聽音樂、按摩等方式來消耗體力，或者是在洗澡的時候讓寶寶多玩一下水，寶寶玩累了、玩餓了，自然就會吃多了。

4、選擇安靜的環境，別讓寶寶分心

寶寶漸漸對外界事物產生好奇，一點點聲響、電視聲音、人在走動都會吸引寶寶注意力，所以請盡量選在燈光柔和、安靜的空間餵奶，並且不要邊走邊餵，或播放輕音樂營造舒適的環境氛圍。

5、可適時添加副食品

若寶寶月齡已滿4~6個月，沒有特殊過敏狀況，有時候寶寶看到周遭的人在吃東西時，會不停注視、吞口水或吃手手，這些訊號就表示寶寶開始對食物產生興趣，準備進入副食品階段，這時就可以開始增添副食品漸漸替換掉喝奶囉。

6、奶嘴頭洞孔

寶寶長大了，需求也變大，奶嘴頭的洞孔如果太小，就會吸的很費力，吸到最後甚至睡著或索性不喝了。所以，三個月後奶嘴頭的孔最好能換大一些，幫助寶寶咕嚕咕嚕順利喝到奶。