孩子愛搶著按電梯按鈕？專家教你怎麼解決

【作者：張旭鎧（阿鎧老師）】

絕大部分的小小孩都喜歡搶著按電梯按鈕或是按電燈開關，這是因為按按鈕這件事情是「大人做」的，所以當自己也可以按的時候，就表示自己像大人一樣了！小小孩搶遙控器也是有同樣的原因。

但是哥哥弟弟到底要讓誰按電梯，其實很難處理，但是既然前面說了，按電梯是大人做的，所以小朋友按電梯按鈕就是不太對的！我們可以用這個理由告訴孩子，但是我們會「法外開恩」，只有乖乖聽話孩子才能按電梯按鈕！因此孩子要乖乖吃飯、乖乖刷牙，甚至還要集滿星星點數，才能換一次按電梯的機會！

再來，如果兩個孩子都能用語言溝通了，那麼按電梯這件事就讓孩子自己溝通吧！讓他們討論今天誰按？或是出門誰按、回家換人按。如果討論沒有結果，那就媽媽按囉！而且媽媽還可以限時，因為要按電梯的時候，一定是要外出的時候，我們可沒那麼多時間讓孩子慢慢討論。最後孩子們要嘛學會趕快討論出結果，不然就是在出門前就自己先討論好了！

最後，撇開按電梯有什麼教養或發展的意義，反正讓孩子都能按到電梯，那媽媽就不會覺得煩啦！一出門，反正電梯只有上和下，一人按一個，很公平！而且只要媽媽能記住下面這張列表就好啦！根據不同廠牌，把多按的取消掉，就不會安擾到其他人了！即使在電梯內，孩子把所有按鈕都按了，那也不用緊張了！

Ps.不過我還是會請媽媽先實驗一下，而且取消的時候不要讓孩子發現，不然他一學會，電梯按鈕就按不玩了！

1. 奧的斯：趁電梯門仍然開著時先按 2 下開門鍵，再按 2 下按錯了的樓層按鈕。萬一關門了，只能在下一次開啟的時候重做一次。

2. 日立：只需長按錯誤的按鈕

3. Fujitec：連接 5 次按錯的按鈕

4. Toshiba：連按 2 次或長按錯誤的按鈕

5. Panasonic：連按 2 次錯誤的按鈕

6. 三菱：連按 2 次或長按錯誤的按鈕

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