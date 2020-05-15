懷孕三個月男友變冷淡 女子結婚在即陷入兩難

踏入婚姻的理由有很多，有人是愛情長跑多年，也有人是奉子成婚。一名女網友日前在Dcard分享自己懷孕三個月，也準備要與男友結婚。近期因為懷孕造成內分泌失調，導致身材不如已往，男友也變得冷淡。有一次看見男友手機的對話紀錄，讓她不禁落淚，引發網友熱議。

這名網友13日在Dcard發文，她表示自己已孕三個月，內分泌紊亂使她的免疫力下降，不但身材不像過去漂亮，讓她不敢穿好看的衣服，就連指甲也因為營養不良變成灰指甲。而準備跟她結婚的男友在這段時間態度也變得很冷淡，令原po感到奇怪。

原po表示，女人的第六感很準，她默默趁男友洗澡時看他的對話紀錄，沒想到還真的看到他與另一名女子聊天，內容充滿曖昧。原po只能偷偷截圖存到自己手機擦乾眼淚。她寫道：「當初男友想要小孩，照理說是最穩的時期，結果看到這個。」她直言不敢相信。

發現此一真相令原po陷入兩難，她表示她一定會將孩子生下來，但她才剛畢業，如果與老公攤牌，一個人根本無法照顧孩子，自己是不是只能委屈求全，為了孩子忍受老公出軌，令她相當無奈。

此事引發網友熱議，許多人勸原po不要結婚，「拜託不要結！不要傻傻的為了不愛你的男人委屈自己！寧可選擇更好的日子」、「這婚結了更慘吧」、「不要結拜託，不要為了孩子委屈自己囉」；也有人勸原po孩子不要生下來，或希望她要照顧好身體。