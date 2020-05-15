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夫嫌妻「穿桌巾出門」 網笑：暗示你家用不夠啦

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨老婆的衣服和桌巾長得一模一樣，引來網友關心。 圖／翻攝自爆廢公社公開版
網友抱怨老婆的衣服和桌巾長得一模一樣，引來網友關心。 圖／翻攝自爆廢公社公開版

俗話說「人要衣裝，佛要金裝」，男生女生對於衣服的挑選都有自己的一套標準，撇除個人眼光與喜好，男生似乎較沒辦法理解女生眼中所謂「好看」的衣服。近日有一男網友抱怨另一半的穿著，批評根本穿桌巾出門，讓網友忍不住關心：「樓主還活著嗎？」

網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼文中抱怨老婆審美，表示她根本是「穿桌巾出門」，卻辯稱是衣服，同時提供老婆穿著與桌巾照請網友評評理。只見照片中的女子身穿透膚薄紗白上衣，衣服上有蕾絲點綴與交錯的花紋，女人味十足。然而這件衣服在原PO眼裡，等同於將白色桌巾穿上身！

針對太座的直白批評吸引不少網友留言關心他「能看到明天太陽嗎」、「忘了不自殺聲明」，並笑稱太太為了暗示他用心良苦，「你還不拿出你的黑卡讓她去添點像樣的衣服嗎」、「暗示你家用太少無法買衣服」、「在告訴你，她都上桌了，你也該食用了」，也有不少人認為兩件真的非常相似，「同家廠商出廠」、「挖個洞就直接套頭穿啊！很方便」、「一物多用途」。

不過也有女網友跳出來控訴自己另一半眼光和原po一樣，「我買了件衣服，老公說很像窗簾的布，沒事幹嘛穿窗簾，從此那件衣服被我塞進衣櫃的角落」、「我帶流蘇包出門，我老公問我帶拖把幹嘛」、「我買保養品我老公會說幹嘛浪費錢，太白粉擦擦就好」。

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