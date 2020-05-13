結婚紀念日遞卡要她「自己挑禮物」 人妻不滿抱怨網同感大推：我懂！

每逢節日、紀念日，許多人都希望能收到一張「隨便刷」的信用卡、自己挑選心儀禮物，然而有位人妻卻因此心生不滿發文抱怨，意外釣出不少網友力挺「明白你的點」，認為禮物選擇太過放大女性在家庭中的角色，也有人寬慰「老公有想到送禮物就不錯了」。

有位人妻在批踢踢發文抱怨，臨近結婚紀念日，老公忽然傳訊息說「想買一台洗碗機給你當禮物」、「同事說超省事」、「上網看哪台好就把卡刷下去」，語氣中難掩興奮，然而另一頭的老婆卻只淡淡回覆「好像很好，我也想家裡能有台洗碗機幫大家洗碗」，就表示自己忙著買菜，結束對話。

事後她發文紓發心情，認為家中能有洗碗機她也很開心，但看到老公訊息時，只覺得怎麼會拿煮飯做家務的事情當禮物來送她，當下心裡有點不舒服，卻又無法說明白。不過她雖然描述得模糊，卻有不少人跳出來喊「我懂」！

網友明白點出她的心情，表示明明是全家都需要的家庭用品，卻被拿來當禮物送給她，感覺就像「老婆做家事是應該的」。「我懂，這不算禮物，這算大家一起都要用到的東西」、「本來生日、母親節就都不能送打掃、家事類傢俱，這是基本禮貌」、「洗碗機是家裡的設備，不是老婆的禮物」、「就跟送媽媽吸塵器一樣，有種要她好好努力做家事的感覺」。

不過有網友幫忙緩頰，認為老公可能單純想讓她輕鬆一點，而且記得紀念日還會送禮物的老公，其實算貼心了。「老公是心疼你洗碗，想減少你家事的工作量，所以想砸錢買洗碗機」、「算貼心了，還會希望老婆不要洗碗」、「會想幫你買禮物的是好老公了，不少老公是簡單吃個飯或根本沒慶祝」。原PO也表示，雖然老公比較單純、不浪漫，但還是有很多貼心的地方，所以她小小抱怨一下，就開始研究洗碗機品牌了。