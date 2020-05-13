6年愛情長跑…他問女孩年過35歲被分手慘嗎？網一面倒：分得好

愛情歷經多年長跑，一旦分手總是令人遺憾，尤其對女性而言，年過30歲後婚姻市場不再那麼友善，若是分手也容易惹來旁人議論。有網友就發現同事近日與男友分手，上班時常傳來啜泣聲，該同事年紀也不小了，讓他忍不住詢問「女孩過35歲才被分手算很慘嗎？」

有網友在批踢踢女板發問，他表示有位37歲的女同事近日與長跑6年的男友分手，青春與未來規劃一朝盡毀，讓她最近都紅著眼眶上班，時不時還會傳出啜泣聲，是否女孩子年過35歲才與男友分手算很慘？

話題引起不少網友討論，有網友認為失戀本就令人難過，哭泣的原因並不見得是年紀大被分手，也有人覺得女生如果想要生小孩，的確該早點結婚，更有人直接表示「27歲分的話就不會被你發上來問了，所以你說35歲被分慘不慘」、「失戀難過是正常的，但年紀真的沒必要加進來，一個人有一個人的過法」。

不過大部分的網友都表示，現在分手好過結婚後發現彼此不適合，「值得開心吧，躲開了一個悲劇婚姻」、「這年代不是結婚就是好結局」、「不要對結婚有太多幻想」、「我朋友交往13年，剛好這年紀分手也馬上找到真愛論及婚嫁了…所以不是什麼問題」、「我也是37被分啊，超慘，但走過爆哭那段時間後發現幸好沒拖到婚後，不然更慘更麻煩」。