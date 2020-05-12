送知名彌月蛋糕被嫌不如超市 她無奈大嘆：早知送油飯省錢

分享喜悅也要投親戚所好？一位媽媽訂知名店家的彌月蛋糕送親戚，卻被嫌不如超市的蛋糕，讓她大感無奈，直呼「早知道省錢送油飯」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」吐苦水，說半夜接到媽媽的電話，唸她「彌月蛋糕買錯了」，被阿姨嫌棄到不行，連侄子也酸「寧願吃超市的蜂蜜蛋糕」，讓她無言以對。

發文者表示，當初媽媽指定要某家蛋糕名店的「千層蛋糕」，到了門市，店員說有蜂蜜千層和手工千層兩款，在店員推薦之下訂了銷路較好的前者，沒想到不是媽媽喜歡的那款，讓她被唸到臭頭，還說「那個店員可以不用當了」。

「早知道我就不問他要買哪款蛋糕，送油飯還比較方便統一，更省錢」，發文網友無奈的說，送蛋糕就是一個心意，不喜歡可以丟掉，「大不了補買給你們喜歡的，沒必要這樣一直酸吧！」

其他網友看到她遭受的待遇皆忿忿不平，一面倒痛批這些親戚太沒禮貌，「傻眼⋯想吃不會自己去買嗎？有得吃還要挑」、「是與他們分享喜悅，不是試吃講評」、「通常不是不用錢買的最好吃嗎？不喜歡轉送就好了，在那邊三砲兩砲」、「分享喜悅的蛋糕什麼時候變成要依照他人口味而選了？」、「這些親戚真不懂做人，若有下次就給2顆紅蛋聊表心意就好啦」。也有人透露自己減少「雜音」的做法，「就是有這種長輩，所以我滿月是訂了油飯給老人家，蛋糕送朋友。」