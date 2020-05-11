拒給女友媽3萬醫療費遭嗆媽寶 他無奈給錢後加班放棄母親節

不給3萬元醫療費幫女友媽媽渡過難關，竟被對方嗆是媽寶，有網友日前無奈說，為了給女友醫療費導致他得放棄回家與媽媽過節，而留在公司加班補足支出，文章一出，不僅朋友看傻眼，網友也說還沒結婚根本沒必要。

一名網友在臉書發文表示，女友的母親因生病住院，希望原po能給3萬元幫忙度過難關，不過他認為自己需要負擔生活費，還要給媽媽零用錢，加上疫情的關係，老闆也晚發薪資，依照現在的情況還得申請紓困金以維持生活，若再給女友3萬元將會無法負荷，於是問女友金額能不能再少一點。

沒想到女友聽到原po的答覆相當不滿，便直指：「你真是小氣自私，我認為你根本不是個男人，只是個媽寶」，而他為了安撫女友情緒最後還是拿了3萬元給對方，以致原po留在公司加班來填補支出，放棄回家與媽媽過母親節的機會。

貼文被原po的朋友轉至「爆怨公社」後，朋友直言「還沒結婚，只是交往的男女朋友，該幫忙對方家庭的醫療開銷嗎？」，甚至還爆料女方身上不是沒有積蓄，而是因為那些錢是要作為開咖啡廳的資金，所以不能花才跟男友拿錢，讓朋友超傻眼。

而其他網友紛紛留言表示，「真的沒必要，只要沒結婚，什麼責任不是都絕對！3萬的感情基礎都沒，結婚也是離婚下場。」、「確定是男朋友不是提款機嗎？」但也有人認為原po根本不值這樣做，「為了給女友3萬犧牲媽媽，你可知左鄰右舍的子女都陪人家媽媽過節，自己的媽媽看著心裡會有多失落？你是媽生的還是女友生的」。