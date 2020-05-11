他剛買房被提分手！女友提三大理由 網一句點破

成家立業是許多人的人生夢想，有一名33歲的網友近日被交往2年的女友提分手，卻搞不清楚分手原因為何，女友雖說是因為她是素食者、婆媳問題、外貌配不上他，但他都無法理解，他提問，是否因為他近日買房，存款剩不到10萬元，女友才會想分手。其他網友則表示，「不愛了什麼都是分手理由」，至少是婚前分開，財產也不用分一半。

一名網友在PTT發文表示，他近日與交往2年的女友分手，但平時沒有什麼吵架，突然提分手讓他有點困惑，女友提出的分手原因包括她是素食者，與葷食者結婚問題很多；她的外貌配不上他；覺得他媽媽很難搞，擔心婆媳問題很困擾。

該網友表示，女友提出的分手原因他都不能理解，雖然他很挑食，但都會找有素食的餐廳，家裡也會準備素菜，可以隨時煮素菜；他外貌、學歷沒有特別出色，不是高富帥，也不是頂大畢業；婆媳問題部分，他也會站在女友立場思考，盡量緩頰。

該網友表示，女友後來說，如果可以現在結婚就不必分手，但要拿出聘金、大禮等，但因為他最近剛買房，存款只剩10萬元，恐怕沒辦法舉辦盛大的婚禮，女友則表示「那就分手吧！」

他因此發文提問網友，「是不是沒有存款會讓女生沒有安全感？還是沒辦法準備結婚就會這樣？前陣子還在討論，買了房想換收入更高的工作，工作穩定後就先公證結婚，這麼突然讓我很難相信這些理由就要分手」。

其他網友則表示，「要分手的時候什麼話都想得出來的。即便沒什麼吵架，你自己認真回想是不是已經一陣子互動平淡趨近冷淡了」、「遇到了她想結婚的對象」、「理由都是假的，不愛才是真的」、「不是不想結婚，只是不想跟你結」、「聽起來找到下一個目標了」。