人夫偷結紮1年！老婆竟告知「懷孕5週」他傻眼

有些夫妻為了避免生小孩會選擇做結紮手術，但有網友表示，某位友人是兩個孩子的爸爸，1年前偷跑去結紮到現在都沒告訴老婆，怎料妻子近日告知一個消息，讓他感到相當錯愕，貼文一出立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文提及，「強者我朋友想說已經二寶了，為了體驗重新中出快感，去年默默跑去結紮沒跟太太說，結果最近老婆表示已經懷孕第五週，有沒有結紮懷孕的八卦？」

文章一出，網友紛紛留言回應，「兩個小孩驗一下說不定是別人的...」、「綠綠的故事」、「帽子戴正，唱一下綠光」、「不排除戴帽子的可能性，但也可能是清槍不確實」、「那兩個是不是你的也驗一下吧！」、「結紮完有回驗精蟲？」。

也有民眾指出，結紮後仍有懷孕可能，不過屬於少見個案，「男生好像有1％的機率，雙結紮比較保險」、「結紮不是100%啊！」、「結紮還是有可能中，是真的」、「驗下去就知道，結紮也不是100％」。

據了解，男性結紮後精囊內的精蟲可以繼續存活好幾周，所以做完手術後，須排精10次以上，且未確認輸精管無精蟲檢查前，都需要做避孕措施。