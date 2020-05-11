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【親子互動】藝萱／問題出在時機
開學第一天，我和大女兒迎來久違的戰爭。
當她趴在書桌上呆望作業本許久，我先開了第一砲，當然這只是一個小砲。一小時後，當我溫和提醒她把扔在沙發上的東西物歸原位時，她沒有理，講了三次仍置若罔聞，於是我開了第二砲，這次是中砲。第二砲之後，女兒用頂嘴反擊，於是我開了第三砲。這次就是玩真的了。女兒再次不甘示弱，用怒火機關槍掃射。我氣不過，冷冷留下一句：「那媽媽今晚不管妳了，我先回房間去了。」
外子對女兒勸了幾句，她聽了把筆往桌上重重一放，也冷冷留下一句：「我不想寫作業了，我也要回房間去睡覺了。」直到孩子們沉入夢鄉，我和外子坐客廳上沙發上，檢討自己是不是失敗的父母親。
孩子剛開學不能調適，我應該更有耐性一點、更有原則一點、更溫和堅定一點……可是我也想吶喊，女兒啊，媽媽也有堆積如山的壓力，偶爾妳也心疼媽媽一下嘛！
隔天早上，女兒自動提早半小時起床，寫完作業、收拾書桌、為全家倒好牛奶，甚至還幫她妹妹量了體溫。我一點也不感到意外，因為她一向心情不好就是酷斯拉，心情好就是小天使。
吃早餐時，我問她：「妳覺得要怎麼做，我們才不會像昨天那樣吵架？」女兒告訴我：「媽媽，昨天我生氣是因為我好不容易想要開始寫作業，妳卻逼我一定要立刻收東西。」
喔，原來問題出在時機啊。
我孩提時期總想著要討好大人，錯過了單純當個孩子的時機，如今為人父母，大概正是重新體會孩子心的最好時機吧。
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