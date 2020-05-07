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妻過世3年！單親爸見女兒畫「母女牽手」瞬間淚崩

聯合新聞網 / 綜合報導
女兒的隨手塗鴉，令他內心激動不已。圖擷自facebook
女兒的隨手塗鴉，令他內心激動不已。圖擷自facebook

日前有名單親爸爸誇獎女兒期中考滿分時，突然發現考卷背面有女兒的塗鴉，上面畫著母女牽手逛街的畫面，由於妻子3年前因病去世，讓他當下難掩激動情緒，淚水在眼眶打轉，對於自己無法給女兒一個完整的家感到無比自責。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文寫道「抱怨一下自己，無法給寶貝女兒一個完整的家」，並表示昨晚女兒開心的拿期中考100分的考卷給他看，沒想到誇獎到一半，發現考卷背後有塗鴉，上面畫著母女手牽手的模樣，他複雜的情緒瞬間湧上心頭。

「爸比知道因為母親節快到了，妳的塗鴉是畫媽咪牽著妳的手逛街，這是妳內心的希望，但卻是妳永遠無法達成的願望」，因為女兒一歲半時，妻子罹患腦癌第二期，為了在醫院全力照顧妻子，只好麻煩家人帶女兒，開刀後身體一度好轉，但5年後還是不敵病魔離世。

當時女兒才小學一年級，正是越來越懂事的年紀，然而卻要承受喪母之痛，事發至今已過了3年，原PO表示「雖然放假常常帶妳四處趴趴走，但也常訓練妳自己獨立，盡量不要讓妳覺得少了媽咪就跟別人不一樣」，不過看到女兒的隨手塗鴉，讓他內心激動不已。

貼文一出，吸引萬名網友加油打氣，「心疼阿！好懂事的小孩」、「看完心酸酸的辛苦了」、「滿滿的洋蔥，爸爸加油」、「在女兒心中，你是最好的加油」、「辛苦了，貼心的女兒就是老婆留給你最好的禮物」、「給您打氣加油，父兼母職真的不簡單」、「有洋蔥！父女加油」。

爆怨公社

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