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媽媽幸福感大調查：現代媽媽在工作、育兒 及自我間充滿矛盾與拉扯

聯合新聞網 / 文／親子天下提供
攝影／林后駿
攝影／林后駿

全台6千多位媽媽參加2020親子天下「媽媽幸福感」網路大調查，85%的兼職工作媽媽、9成的全職媽媽害怕回到企業內上班會無法兼顧家庭，且分別有近6成的全職媽媽和兼職工作媽媽認為：若沒當媽媽，自己在職場會有很大的成就。

《親子天下》於2020年2月11日至2月21日針對6千多位全職媽媽、職業婦女、育嬰假媽媽、兼職工作媽媽，進行「媽媽幸福感」網路大調查，詢問她們在母職、成就感、壓力源等方面的心聲，並得出5大發現。調查發現，近6成的媽媽覺得自己的生活是快樂的（表1），且在臉書粉絲團中，媽媽們紛紛表示：「有孩子就是一種幸福。」而調查中，孩子年紀在0至6歲的媽媽高達8成以上，同時近半數的媽媽對母職缺少自信，覺得自己不適合當媽媽（表2）。

發現一：想陪小孩又想工作，媽媽內在被拉扯

不在職場的媽媽想「重返職場」，有7成的全職媽媽表示想工作，56%的兼職工作媽媽想回到企業組織內。而高達75%的職業婦女不想回家當全職媽媽。約有5成的媽媽認為，在工作中的成就感比當媽媽時來得大。（表組3）

雖然媽媽想工作，卻也不想錯過孩子的親密陪伴，7成以上的全職媽媽甘於自己的選擇，且5成以上全職媽媽感到滿足，更有高達9成的育嬰假媽媽因為能專心陪伴孩子而感到滿足，甚至有65%想再請久一點的育嬰假。（表組4）

發現二：無論全職媽媽或職業婦女，都因母愛受困

本次調查結果明確指出現代女性「因母愛受困」，近7成的全職媽媽覺得自己的人生被困住，分別有近6成的全職媽媽和兼職工作媽媽認為，如果沒當媽，自己在職場上會有很大的成就。超過5成的職業婦女覺得因家庭育兒的關係，工作品質不如以往，更有4成表示因家庭育兒需要，在升遷及加薪機會上被排除。（表組5）

發現三：媽媽想兼顧家庭和工作，期待「有彈性」的工作

媽媽想重返職場，卻也擔心工作與家庭不能平衡，85%的兼職工作媽媽、9成的全職媽媽害怕回到企業內上班，會無法兼顧家庭。（表組6）

發現四：中斷工作的媽媽自信不足

對想重返職場的媽媽來說，最擔心的就是自己沒有競爭力，67%的兼職工作媽媽，近8成的全職媽媽皆憂心自己回到企業內缺乏競爭力，更有近7成的全職媽媽則是不知道自己能做什麼。（表組7）

全職媽媽 親子天下 職場 育嬰假

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