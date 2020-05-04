快訊

磐石艦群聚感染主因曝光 陳時中：侵襲率遠低於國外艦隊

中油證實遭受惡意程式攻擊 僅能用現金及信用卡交易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房間不想擺電視！她與家人爭不完⋯網提「兩全其美方法」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友和家人對於房間是否裝電視看法不一。圖片來源／ingimage
網友和家人對於房間是否裝電視看法不一。圖片來源／ingimage

數位時代來臨，多數人倚賴手機、電腦，對電視的依賴程度相對減少，許多人家中甚至沒有電視、第四台等。有網友表示，最近處理新家裝潢時，家人要求一定要擺放電視，但他認為電視可有可無。對此，其他網友認為「有利有弊」，還有人建議他「可將電視擺設在拉門後方」，以省空間。

有網友在PTT發文表示，「最近跟家人討論新家裝潢，我覺得現在有電腦跟平板很方便了，覺得房間電視可有可無，但家人覺得一定要有電視。大家的房間都有電視嗎？如果有電視，房間中間就需要空出來了，房間已經很小了，我媽堅持一定要電視」。

其他網友則留言「肥宅寧願要平板」、「電視很佔空間，除非房間夠大」、「我家只有客廳有電視」、「電視現在都拿來當作背景音了，有沒有不大重要」、「有筆電更不用電視，劇直接放」。

不過還是有網友認為必須要有電視，「我一定要有電視欸」、「房間當然要有電視啊，連浴室都裝了，可以接手機很方便，畫面和音效都強過手機平板，又不用一直捧著看」、「建議裝電視，至少留一個電視櫃的框架，以後再考慮也可以」。

還有網友建議「看要不要內嵌電視在櫥櫃」、「要裝潢了建議現在沒考慮做也先把插座的線跟位置抓好，包括浴室的插座，未來要裝壁掛電視或免治才不會麻煩」、「你還是可以裝潢成那樣，電視只是被拉門遮住」。

PTT

延伸閱讀

哪間大學是美食沙漠之冠？ 她揭慘況：店家都不做了

超級豪宅「陶朱隱園」已有人入住？ 專業網友曝真相

她列舉這幾種母親節禮物想送媽媽 網友勸不要：這是基本禮貌

他搬到南部後2習慣大改變 網友深表同感：我也是

相關新聞

房間不想擺電視！她與家人爭不完⋯網提「兩全其美方法」

數位時代來臨，多數人倚賴手機、電腦，對電視的依賴程度相對減少，許多人家中甚至沒有電視、第四台等。有網友表示，最近處理新家裝潢時，家人要求一定要擺放電視，但他認為電視可有可無。對此，其他網友認為「有利有弊」，還有人建議他「可將電視擺設在拉門後方」，以省空間。

異性戀經營的同志書店？《書本馬戲團》見證美國同志運動

坐落於西好萊塢，有這麼一家名為「書本馬戲團」（Circus of Books）的書店，它可不是一家普通書店，也與馬戲團無關——而是當地鼎鼎大名的情色商品、影片、書籍和情趣用品販賣地。

幫妻洗衣獲「意外驚喜」夫超嗨 網友一看突破盲點：高興太早

很多人夫都不太喜歡做家務，不過一名台灣人夫卻因為幫老婆洗衣服，獲得意外驚喜，讓他直呼：「我最愛幫老婆做家事了！」不少網民都紛紛表示羨慕不已，亦有人指曾有類似的經驗，提醒樓主快快處理好「意外之財」。

【她們的世界】陳姵穎／李秀香，修復書畫也修補記憶

有此一說，「紙壽千年」，可萬物終有時，水、火、蛀蟲、黴菌，乃至一個錯手，都可能讓書畫提早泯滅。若將受損的書畫以病人比喻，修復師便是治療它們的醫生；工作室隱身新北鶯歌、說起話來優雅又溫柔的李秀香，便是台

【童言童語】惠貞／為什麼一直講我的名字

新冠肺炎延燒以來，眼晴看的、耳朵聽的，不外乎是相關消息。有天晚上，五歲的小姪女突然挨到我身邊悄聲問道：「為什麼最近電視都一直在講我的名字，『亦晴、亦晴』的呢？」語畢全家哄堂大笑！現在逗小姪女，她會連忙

【閱讀生活】蔡佳芬／恁麥擱卡啊！老媽一直打電話到我上班的地方？

興國四十多歲了，在一家頗具知名度的公司擔任業務經理，除了拜訪客戶，同時也負責培訓新進公司的員工。他的姊妹都遠嫁到外地，而兩年前父親過世後，老家便只留下母親一人。 興國曾提議讓母親搬過來和自己同住，但

【晨光幫幫忙】劉昭儀、陳質采／洗手之外的心靈洗滌

最近羅小弟放學回家，問的第一個問題就是：今天數字多少？ 這麼焦慮的小學生應該不只他一個。每天被大人要求勤洗手、戴口罩、不准東摸西摸、不能跟同學一起鬼混、增加很多清潔消毒的校園勞動……最慘的是，被要求

【親子之間】董克多／登峰望遠

女兒大學就讀的科系課業一向繁重，如今又擔任畢展召集人，內人擔心她無法勝任。 我提醒內人，女兒自幼個性好強，追求卓越是她的本性，從她小時候在遊樂場就可看出端倪。 舉家長住法國的時日裡，我們常帶孩子們

【我見我思】滿佳／偶爾生病也不壞

去年和老公度過婚後身心最煎熬、情緒最低落的一年。 先是年初我因為感冒怠忽治療，竟引發肺炎，沒日沒夜地咳，從天涼咳到天暖，身上僅有的一點肥肉全咳掉了。好不容易咳聲暫歇，換成老公因中暑導致心血管病變，元

【為母心情】廿四個地方媽媽／兒子的最後一堂畫畫課

畫畫教室老師堆著滿臉溫柔笑容，遞過來熟悉的牛皮紙信封袋，說下次就是最後一堂課了，裡頭是每次的上課日期紀錄，還有報名下一梯次的銀行匯款帳號。帶著兒子已經在這裡連上了大半年的課，接續下去乍看也不是什麼問題

結紮多年老婆竟懷孕 真相曝光網笑翻：差點出大事

當夫妻有共識不再生小孩，結紮應當可以一勞永逸。日前有網友指出大伯結紮多年，但同事近日竟「恭喜老婆懷孕」，讓他聽完當場氣炸，沒想到結局大逆轉，事後大伯還「跪算盤」向愛妻道歉，令人哭笑不得。

【住在陰陽海邊】施岑宜／關於人生

可能是磁場之故，身旁總有不少靠夢想活著的朋友，經常處在外人與親人無法理解的孤獨中，無法立刻實現夢想與看不到終點的恐懼偶爾會出來作亂，讓人心煩意亂。同道人相見，還會取笑彼此有病或傻了，明明有較輕鬆的選項

熱門新聞

一張圖看一周天氣！明五縣市熱爆 周三鋒面近開始變天

藥局賣口罩將退場 阿公阿嬤：習慣了別改啦

太巧合！民眾在成功鎮拍到地震雲 成功外海就強震

超商口罩預購＋續訂一次到位 萊爾富推運費回饋優惠

幫妻洗衣獲「意外驚喜」夫超嗨 網友一看突破盲點：高興太早

丼飯「買1送1」！大河屋進駐南港 滿500送500

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。