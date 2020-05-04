房間不想擺電視！她與家人爭不完⋯網提「兩全其美方法」

數位時代來臨，多數人倚賴手機、電腦，對電視的依賴程度相對減少，許多人家中甚至沒有電視、第四台等。有網友表示，最近處理新家裝潢時，家人要求一定要擺放電視，但他認為電視可有可無。對此，其他網友認為「有利有弊」，還有人建議他「可將電視擺設在拉門後方」，以省空間。

有網友在PTT發文表示，「最近跟家人討論新家裝潢，我覺得現在有電腦跟平板很方便了，覺得房間電視可有可無，但家人覺得一定要有電視。大家的房間都有電視嗎？如果有電視，房間中間就需要空出來了，房間已經很小了，我媽堅持一定要電視」。

其他網友則留言「肥宅寧願要平板」、「電視很佔空間，除非房間夠大」、「我家只有客廳有電視」、「電視現在都拿來當作背景音了，有沒有不大重要」、「有筆電更不用電視，劇直接放」。

不過還是有網友認為必須要有電視，「我一定要有電視欸」、「房間當然要有電視啊，連浴室都裝了，可以接手機很方便，畫面和音效都強過手機平板，又不用一直捧著看」、「建議裝電視，至少留一個電視櫃的框架，以後再考慮也可以」。

還有網友建議「看要不要內嵌電視在櫥櫃」、「要裝潢了建議現在沒考慮做也先把插座的線跟位置抓好，包括浴室的插座，未來要裝壁掛電視或免治才不會麻煩」、「你還是可以裝潢成那樣，電視只是被拉門遮住」。