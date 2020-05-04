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幫妻洗衣獲「意外驚喜」夫超嗨 網友一看突破盲點：高興太早
很多人夫都不太喜歡做家務，不過一名台灣人夫卻因為幫老婆洗衣服，獲得意外驚喜，讓他直呼：「我最愛幫老婆做家事了！」不少網民都紛紛表示羨慕不已，亦有人指曾有類似的經驗，提醒樓主快快處理好「意外之財」。
該名男網民在facebook群組「爆廢公社二館」發文，貼出一張洗衣機轉桶內部的照片，原來他幫老婆洗衣服時，在轉桶內發現一疊鈔票，總共4000元台幣（約1037港元）。意外之財讓樓主非常興奮，直呼：「我最愛幫老婆做家事了！」
帖文引來網民熱論，有人羨慕不已，表示「洗了七年怎麼沒有撿到過」、「我都只撿到1元或10元而已」。不過也有人「突破盲腸」，笑指「搞不好那是你自己的」、「你不知道這是老婆給你的測驗嗎？」、「沒多久就會被討回去了，這是讓你短暫的快樂」。
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文章授權轉載自《香港01》
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