結紮多年老婆竟懷孕 真相曝光網笑翻：差點出大事
當夫妻有共識不再生小孩，結紮應當可以一勞永逸。日前有網友指出大伯結紮多年，但同事近日竟「恭喜老婆懷孕」，讓他聽完當場氣炸，沒想到結局大逆轉，事後大伯還「跪算盤」向愛妻道歉，令人哭笑不得。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己的大伯已經結紮，沒想到卻突然收到同事的一通電話，對方開心表示「恭喜你老婆懷孕」，此時聽聞消息的大伯感到難以置信，並回應「你確定是我老婆？」
對方堅定表示，「我前幾天陪我老婆去婦產科看到她，她沒跟你說喔」，大伯聽完氣沖沖的想找老婆問清楚，正準備打開房門時，電話又響了，原來是剛剛那名同事打來「抱歉抱歉！我聯絡人存錯了，是別人老婆懷孕啦！」
原PO提到，大伯當時罵了一聲髒話，就默默從房間溜回客廳，事後也向老婆「跪算盤」自首謝罪。貼文一出，網友紛紛笑翻留言，「大伯深刻的體會到什麼叫從絕望中重生」、「差點就要發生家暴了」、「傻眼，差點大戰了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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