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【我見我思】滿佳／偶爾生病也不壞

聯合報 / 滿佳

去年和老公度過婚後身心最煎熬、情緒最低落的一年。

先是年初我因為感冒怠忽治療，竟引發肺炎，沒日沒夜地咳，從天涼咳到天暖，身上僅有的一點肥肉全咳掉了。好不容易咳聲暫歇，換成老公因中暑導致心血管病變，元氣大傷，待一切症狀排除，已經虛弱到差點跨不上腳踏車。幸好夫妻倆相互照料，有驚無險地度過難關，但也警覺雙雙老矣，不如以往了。

以往老爸常說，腸胃要健全，平時消化食物、病時消化藥物，身體才會健康。切勿暴食暴飲增加腸胃負擔，也忌諱重鹹或過辣，方能吃得下、排得出、睡得好，避免傷身又傷心的憾事。

生病時吃不下睡不著，老爸這番話鮮明地在我腦海翻騰。兩人病癒後，我對老公耳提面命，今後飲食一定要定時定量且注意口味清淡，嚴防血壓上升，別再說鹹才有味道好下飯了。除了維持少油少鹽和多蔬果的餐飲，更要攝取足量蛋白質，確保老得有活力，以免淪為又老又虛弱的慘狀。寧可平時減少不必要的開銷，省下來多花點錢購買有機食材，不只吃得更安心，也能為友善環境盡一點力。

去年下半年開始，我們已養成習慣，晚餐後倒完垃圾便有默契地換上運動鞋去公園健走一個鐘頭，練腳力也練體力，儲備假日去登高踏青的體能，藉以增強肺活量、提升疾病抵抗力。如今新冠肺炎疫情持續延燒，我倆更建立共識，保健運動務必排除萬難使命必達，畢竟一旦染疫便會對肺部造成不可恢復的傷害，防範未然才是王道。

說起來其實要感謝我倆先後病倒的經驗，偶爾生病也不壞，提醒年紀既長，切忌欲深谿壑，生理上以無災無難無病痛為原則，心理上不忮不求，力保情緒平穩。閒暇時多去郊外走動吸收新鮮空氣，揮汗滌除體內穢氣，舒活筋骨換取健康，這才是我倆最務實的養生之道，期盼能持之以恆，與老公一起心寬體胖到老。

新冠肺炎 疫情

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