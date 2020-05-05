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考卷忘寫名字，師罰寫100遍、下次0分！網友意見兩面倒

聯合新聞網 / BabyHome

【文：武美齡】

每到段考，家有就讀國小孩子的家長總有許多擔憂，例如孩子看不懂題目、粗心大意等，其中還有「考卷忘記寫名字」這點，更是讓家長頭大！BabyHome討論區有媽媽分享案例，學生考卷忘記寫名字，老師請孩子罰寫名字100遍，或是考卷直接0分，這樣的處罰方式孩子和家長是否能接受？網友意見兩面倒。

你家孩子曾經「考卷忘記寫名字」嗎？若老師因此請孩子罰寫100遍名字，或是考卷分數直接0分，你的看法如何？BabyHome討論區網友媽媽對此發表意見，和老師站在同一邊、贊同罰寫的家長認為，罰寫若能讓孩子下次記得並改進，這種處罰無傷大雅。「罰寫名字100遍，就300個字，字數不多，若寫完後就記住，那這個處罰還挺棒的！」「有些家長捨不得小孩難過，快樂第一，其他不重要...小孩不就你搞爛的，你問怎麼辦？」「段考忘記寫名字就零分很正常，跟以後大考忘了帶准考證一樣嚴重。」「忘寫名字直接0分，痛點十足。」「罰寫這100遍能記取教訓，ok啊！總比忘記寫，直接0分來得好。」

此外，也有認為這種處罰不恰當的家長則表示，「重點是希望他以後都要寫名字，但有需要寫到100遍嗎？或許20遍就記得了。」「100遍姓名我覺得好像真的有點多，還不如罰抄課文，邊抄寫、邊背、順便練字。」

在BabyHome討論區類似的處罰案例還有「考卷錯字罰寫1000遍」「數學考錯連題目罰寫20遍」「小一生被罰寫100+100遍注音結果肌腱炎」等不勝枚舉，足見家長對於「罰寫」的處罰方式看法仍有爭議。

曾有家長表示孩子因被留在教室罰寫，而沒上到最喜歡體育課，因此在連絡簿這樣回覆老師：「老師，作業未完成可明天再補嗎？我們覺得體育課比較重要。」同樣引起廣大家長議論。

台灣校園的「罰寫」風氣仍存在，在拍賣購物網站上，甚至有網友推出「手工代罰寫、抄寫」的項目。

圖片來源／截自拍賣平台
圖片來源／截自拍賣平台

網拍內容提到「您有罰寫寫不完嗎？或者期末考筆記堆積如山...都可以解決您寫不完的煩惱...」這種另類服務似乎也反映了目前的台灣教育現況。身為家長，你對罰寫贊同或排斥呢？

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