葉揚：媽媽在時間的世界裡，是非常貧窮的！

【採訪：張詩華／攝影剪輯：林宛儒】

「其實我本來想要出版商務類的書……，走在路上、在書店看到我兒子的臉，就嚇一跳，覺得我到底幹了什麼？（笑）」在職場打滾多年、商科出身的葉揚，還曾獲得文學獎，若能出版商務書籍，是再理想不過了，然而最後卻出版了一本記錄親子語錄的書，書封還有兒子「羅比」的照片！

《總裁獅子頭》（你沒看錯，不是獅子心）是葉揚的第五本書，忠實記錄葉揚與兒子羅比（也就是「總裁」本人）、彼得（葉揚的先生）之間看似無厘頭、卻不時充滿哲理的對話；如果說葉揚的上一本書《我所受的傷》，是她赤裸寫下自己人生中包括流產等各種傷痛，讀來讓人跟著流淚不止，那麼這本新書《總裁獅子頭》，則是充滿反差，讓人邊讀邊笑、忍不住一篇接著一篇。

擁有老靈魂的兒子羅比 「出言不遜」讓人發笑

一開始，葉揚只是覺得兩歲兒子會講得話好像有點……充滿喜感的「老派」，比如「每次講到土地，他都會用幾甲幾甲來算，我就覺得，幼兒要從哪裡學到『甲』這個單位？也是因為他一直說他有高中同學，我就覺得他好像有一個自己的世界，那時我就開始記錄，後來就變成週記，每週都寫一點，然後我就習慣了。」從兒子羅比開始出現彷彿前世記憶一般的言論開始，當然也少不了一些幼兒因為口齒不清鬧出的諧音笑話，讓這本書變得既神秘、又詼諧逗趣。

說到這位幼兒羅比，的確是充滿個人魅力。為何稱呼他為「總裁」呢？葉揚與家人私下並不會這樣稱呼羅比，但由於他不時會說出一些如同總裁口吻般的話，讓葉揚開始在文字週記中這樣稱呼兒子。

比如他曾說夢話：「統統來開會，不要讓我等！」又比如，他堅持小毛驢的歌詞是「我手裡拿著『小名片』、我心裡真得意！」或者當媽媽購物試穿衣服，詢問他好不好看時，他回：「你穿得像員工，就很好看。」某次，羅比想要買一樣東西，葉揚問他：這個貴不貴？羅比反過來「開示」媽媽：「你不要問這個……，你要問，我有不有很多錢？我，我為什麼沒有很多錢！」除了這些霸氣外露的言論外，羅比還曾對葉揚說起自己的高中同學（前世記憶？），並認為葉揚應該要嫁給其中一位「志明」，因為志明不但是賣黃金的，還有一個優點，就是「他這個人，就是你，你要什麼，他都會說好。」

媽媽，在時間的世界裡是赤貧一族

《總裁獅子頭》就是這樣一本生動寫出許多趣味家庭對話的書，充滿意想不到的歡樂；不過育兒不總是歡快的，也有苦澀的一面，葉揚邊笑邊說出許多媽媽大概深有同感的話：「如果你把『時間』當做一種貨幣的話，媽媽是非常貧窮的，在那個世界裡，媽媽非常非常貧窮、是赤貧，過著領日薪，早上領、下午錢就花完了，這樣的心情在過日子，很苦，這件事情很苦。」

但葉揚認為，成為媽媽就是給自己另外一個可能性，好的、壞的都要全盤接受，只是生了孩子之後，「是完全不可預測的，如果你的人生中，有時候想要追求這種『不可預測性』的話，生孩子也是一個選擇（笑）。」

葉揚說，當年剛懷孕時，她感到非常喜悅，但是等到預產期接近時，她卻非常擔憂自己會「因為生小孩死掉」，甚至她還查了內政部紀錄，看看每一年有多少孕婦因為生產而逝世；小孩生了之後她才驚覺，要擔心的事情更多，老是擔心孩子受到傷害，「我一直覺得我的小孩會被我弄死，他會細菌感染、他有一百種死法……。」在這種情況下，葉揚的媽媽反過來幫女兒走出焦慮：「我媽對我說，你坐捷運時會擔憂捷運撞到牆壁嗎？不會嘛，這就對啦，因為捷運是個『系統』，你也生了很多系統給你的孩子，叫做免疫系統！你不需要理解系統，你只要相信系統！」葉揚說，現在當她看到兒子小碰小撞時，總會對自己默念「要相信系統」，紓解育兒中的焦慮。

葉揚心目中的「媽媽力」

「有一本書叫做《英雄之旅》，我覺得媽媽就是走在這個旅途上，只是你才剛開始、或是你走多遠，像我媽媽就走很遠了。」沒有人在孩子一出生就懂得當媽媽，更沒有人會教自己如何適應媽媽角色，只能一直前行、邊走邊學；葉揚自言，現在的她非常敬佩「歐巴桑」，也非常理解人為什麼會變成「歐巴桑」，歐巴桑也就是資深媽媽，由於生兒育女經歷過太多事情，因此會做出一些看似不顧形象、只為顧好孩子的行徑，但歐巴桑也能用一種更加開闊、「海納百川」的心境接納世界，否則會壓力太大。

沒有人是完美媽媽，也沒有家庭是完美無缺的。比起注重均衡飲食的老公彼得，葉揚自言相當挑食，但會為著羅比、接受羅比挑戰，吃一些過去不敢吃的食物。葉揚沒有要當一百分媽媽，同樣地，她的三人小家庭不是要把孩子養成一個完美小孩，而是讓孩子能從中享受一份自由，這份自由能讓孩子順著自我的可能性發展，她說：「一個孩子有緣分到你家來，其實這個家庭、這個爸爸媽媽跟孩子，並不是一定要去做一個完美典範，而是在這個家庭中，你理解我是怎麼樣的人，你能跟我相處，我也能跟你相處，我盡量理解你是怎樣的人，這樣最我來說，就已經很好了。」

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