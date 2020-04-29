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岳家人來新家做客還翻箱倒櫃 他氣炸網友安慰「這樣更好」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友剛買新房子，老婆邀了娘家親人來家做客順便慶祝母親節，但他卻不滿岳家的人私自翻箱倒櫃，很不尊重屋主。 圖／ingimage
一名男網友剛買新房子，老婆邀了娘家親人來家做客順便慶祝母親節，但他卻不滿岳家的人私自翻箱倒櫃，很不尊重屋主。 圖／ingimage

台灣人遇到節慶或值得慶祝的日子時，總是喜歡邀請親朋好友到家裡聚餐同樂，但有一名網友說老婆打算邀娘家人來家裡慶祝母親節，沒想到岳父竟然連他弟弟也請來，而且更讓這名網友有意見的是岳家的人會開別人家的櫃子，讓他非常火大卻又不好意思當面反映，只好在論壇上發文詢問網友們的意見

原PO在《mobile01》論壇寫道自己剛買了新房子，而母親節又快到了，於是老婆揪了娘家的人來家裡做客並慶祝，原PO很坦白的說自己不喜歡一堆人擠到家裡來，但偏偏老婆娘家的人很喜歡一起熱鬧，讓他也只能接受。不過如果只有娘家家人來就算了，岳父竟然連他的弟弟也邀請來，讓原PO不能接受，「奇怪了，別人過母親節，那位叔叔來湊什麼熱鬧！還要硬塞到別人家去參觀」。

來做客就算了，沒想到岳家的人還會去開櫃子來看，即使原PO跟老婆抱怨很不受尊重，但老婆卻覺得這又沒什麼，讓原PO相當火大，直言「真的很討厭老婆娘家的聚會」。他忿忿不平地說「平常說大女婿多優秀多優秀，買個房子8百多萬，對我就跳過不提，結果現在以習俗為名義帶人來我家亂，用完拍拍屁股走人，收還不是我在收」。

許多網友看了貼文後對於被外人翻箱倒櫃也不能接受，「亂開人家家裡的東西真的很沒教養」、「碰到不尊重別人又不能明說的親戚長輩真的很傷腦筋，重點是要老婆和你有一樣的共識才有改變的可能」、「我也非常討厭到別人家會亂翻的那種人，他們來之前櫃子能鎖的就鎖，不能鎖的就多買些兒童安全鎖來裝，讓那些人不好開」、「說實話，偶一為之倒真得還好，翻箱倒櫃要看程度，這個我倒比較不能接受」。

不過多數人則安慰原PO，「如果不是每個月來一次那還好吧」、「只是偶爾一天聚會我覺得還可以接受，剛買房子親戚會去家裡走走純屬正常」、「愛你老婆就愛屋及烏吧，很明顯是你岳父要吹噓你老婆嫁個好老公啊」、「跟夫人溝通吧，家畢竟是兩人的，要揪人之前要先找你討論過比較好」、「有些話你自己不好開口，可事先透過你老婆傳述給她老爸知道，由她去講，畢竟是一家人又是長輩，太過激的舉動貼字條上鎖等都不宜」。

還有網友勸原PO換個角度想，「一般搬新家習俗是要鬧房，越熱鬧驅邪的效果就越好」、「如果剛買新家，有人多去走動，房屋氣旺蠻好的」、「是新房所以帶人來，幫您的房子添人氣，有人氣才會旺啊」。

Mobile 01

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