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她問「嫁人後娘家會留房間嗎？」 網友：佔著不用很浪費

聯合新聞網 / 綜合報導
許多女性結婚搬出去住後，家人還是會為她留個房間猶如避風港，不過一名網友的房間卻被弟媳堆放雜物，甚至會把她的私人物品丟棄，想把房間占為己有，令她相當無奈。圖／ingimage
許多女性結婚搬出去住後，家人還是會為她留個房間猶如避風港，不過一名網友的房間卻被弟媳堆放雜物，甚至會把她的私人物品丟棄，想把房間占為己有，令她相當無奈。圖／ingimage

許多女性結婚搬出去住後，家人還是會為她留個房間，不過一名網友的房間卻被弟媳堆放雜物，甚至會把她的私人物品丟棄，想把房間占為己有，令她相當無奈。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他的朋友老家是透天，雖然已嫁人，但娘家仍然為她留個房間，像是隨時的避風港，她偶爾也會回去住幾天，起初房間被弟媳堆放雜物，他不以為意心想「反正很少住，借人家放個東西無所謂」，但最近卻越來越誇張，弟媳會把她的私人物品丟棄，有種占為己有的感覺，於是原po好奇，「各位嫁人後，娘家還會留自己的房間嗎？」。

網友紛紛表示，「我家還留著我姐的房間啦」、「有，娘家也是透天，六房五衛三廳三廚房，平日居住人口有父母、姐姐、念高中的外甥女」、「我弟的房間也留著啊。我外婆也留著我媽的房間」。

不過大部分的網友認為，不住在家裡卻留房間很浪費空間，「大部分都沒有，只有家裡透天的朋友才有」、「家裡房間不夠，當然拿去充數」、「沒有也不介意，不住家裡為什麼要留？我只希望家人多個房間用更方便」、「看家裡房間是否夠用，基本上，兄弟有娶妻入住，都會變成嬰兒房或雜物間」、「應該要看房間是否夠吧，鄉下空間大很多都會留」、「我是覺得佔著空間不用有點浪費」。

有網友則認為，可把自己的物品帶走，才不會讓住在娘家的人困擾，「如果娘家房間夠，會留。房間不夠，我會直接清掉自己房間給其他家人用，如果娘家房間，我有幫忙繳貸款，有資格留房間，換角度來講，盡量不必當那個為難現居住在那間屋裡的人」、「被丟東西感覺很差是一定的，但我會覺得既然不住了，自己想要的東西就該都帶走吧...況且弟妹現在才是真正住那的人，我是覺得不要有『我是借你』的心態，畢竟房子主人應該是爸媽吧」。

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