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情投意合男友婚前坦承負債500萬 女子：我有錢也不會拿出來

聯合新聞網 / 綜合報導
該嫁不該嫁？月入約6萬的男友，投資失利負債500萬，讓她一路平穩的戀情，彷彿遇到晴天霹靂的考驗。示意圖／ingimage
該嫁不該嫁？月入約6萬的男友，投資失利負債500萬，讓她一路平穩的戀情，彷彿遇到晴天霹靂的考驗。示意圖／ingimage

一段感情要能平穩走下去，除了雙方要能彼此忠實，在個性和其他方面也都要配合得天時地利人和，才有可能走到下一階段：結婚。昨日一名女網友在「戀愛公社」po文，稱自己與男友情投意合，己到談論婚事階段，但對方突然向他坦承負債500萬，讓原po十分苦惱：到底是該嫁不該嫁？

原po表示，與交往兩年的男友近期己論及婚嫁，雙方無論是個性和其他方面都相當合得來，但因近日在討論婚事，才知道月入約6萬的男友，投資失利負債500萬，讓她一路平穩的戀情，彷彿遇到晴天霹靂的考驗，她昨晚上網發文求救，想問問網友對是否該嫁的意見。

原po坦承自己也有一筆小錢，即便對方開口向她借錢，她也不會拿出來，並表示，自己目前打算先將婚事暫擱，等到男友的債務還到告一段落，才有可能重啟結婚的想法。男友那邊的說法是，只是純粹想讓她知道他現在的財務狀況，並未要她一起幫忙還錢。對方也說如果想離開的話也能體諒她，畢竟結婚跟交往不一樣，不想讓她在結婚後才後悔。

網友對此多數認為先不結婚較為妥當，搞不好結了婚後的說法又不一樣了，一定會被用各種理由一起承擔負債，到時就是貧賤夫妻百事哀了。有人認為都兩年了等到最後才坦承，可能對方的誠信也有問題，建議直接分手。有網友提出質疑，會不會是男友其實想分手所以才這樣「逼退」？也有網友認為，這搞不好是男友最後的「測試題」，因為只有這樣說，才能證明對方是不是願意跟自己有難同當，但有網友回嗆認為，夫妻本是同林鳥的時代己經過去，大難來時真的會各自飛。

結婚 債務

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