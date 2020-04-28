防疫伴讀宅關係 兒童親子優良閱讀媒材評選出爐
臺北市教育局積極推動兒童深耕閱讀計畫，109年「兒童優良閱讀媒材」評選結果日前揭曉，熱愛創作的13歲小作家易昀輕小說《寶石包子The Sparkling Bao》，與國語日報社《小學生作文100》雙雙入選中文圖書類三到四年級優良推薦。在緊繃的新冠肺炎COVID-19防疫期間，少出門正適合在家親子共讀，好書相伴種下孩子終身受益的閱讀種子。
為了推廣各校閱讀或教學的優質素材，臺北市透過兒童深耕閱讀工作計畫108年–111年四年計畫嚴選兒童優良閱讀媒材，以「中文圖書類」、「英文圖書類」與「期刊雜誌類」三類海選。2020年送件書籍量暴增，臺北市教育局專業評審謹慎，一度延遲公布入選書籍的日期。
七年級時易昀創作輕小說《寶石包子The Sparkling Bao》，在109年度「兒童閱讀優良媒材」中文圖書類三到四年級獲優良推薦。作品收錄在國語日報社《小學生作文100---引導發想，啟動創作力》也同步獲優良推薦，愛投稿的易昀是書中被收錄最多篇的小學生。
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