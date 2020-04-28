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擔憂疫情…婆婆下跪求兒同住卻排除媳孫 她無奈想離婚

聯合新聞網 / 綜合報導
家庭情境示意圖。圖／Ingimage
家庭情境示意圖。圖／Ingimage

新冠肺炎來勢洶洶，年老體弱者更容易染病，使得很多老人相當焦慮，有些要求和兒女同住，卻讓原本小家庭成員感到困擾。有媳婦上網抱怨婆婆要求和丈夫同住，卻要排除自己和小孩，婆婆的介入是不是讓婚姻難以維繫。

日本弁護士.com報導，最近因為疫情，很多老人家感到不安，會尋求兒女的支持，卻讓同住的媳婦感到厭煩。網路上常可看到不少抱怨的文章，像是「婆婆只因腳痛就一直嚷著以為染疫」、「孩子要去抱奶奶時被喊『別過來，肺炎會傳染！』」等等。

一名女子在育兒網站「ママスタ」上PO文，她表示婆婆對於新冠疫情相當憂慮，跟丈夫要求一起住，但是卻不願意跟媳婦和孫子同住，為此還不惜下跪。女子最後無奈地說雖然很不想，但是不是只能離婚了。

律師長瀨佑志分析，若是分居，妻子就能視情況向丈夫索取贍養費，而分居的理由若被認定為「不可避免」的原因，例如在婚前未知是否和公婆同住，要求贍養費即是成立的。

至於原文中女子提到想離婚，長瀨律師表示，純粹是丈夫要求分居，可能難以達到離婚的認定，但若是長期分居，在這期間出現讓婚姻難以為繼的重大事由，就可能達成離婚成立的要件。

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