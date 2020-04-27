夫指妻在家久要多付水電 婚後超誇張AA制網友都看傻

許多情侶會以AA制分攤花費，不過一名網友表示朋友婚後依然和老公平分生活開銷，不過男方認為在家時間較長者要多負擔水電費，造成兩人常因金錢爭執，最後步上離婚這條路。

一名網友在「爆怨公社」發文表示，朋友和老公在交往時花費是AA制，而兩人結婚之後也維持各付一半的原則。直到一天女方的媽媽北上探望女兒，在家裡吃了一碗男方買的69元泡麵，結果男方當日加班回家後找不到泡麵吃，便把睡夢中的女方搖醒質問，得知真相後反而還指責，「妳怎麼沒馬上去買一碗泡麵還我？我加班回家沒東西吃！」

原po表示，女方平時購買的居家用品也沒跟男方收過錢，甚至之前男方的朋友喝了女方買的飲料，她也是沒計較，結果兩人結婚之後，男方卻連小事都算的清清楚楚，甚至還認為女方待在家裡時間比較長，所以要多付一點水電費，種種事情也讓兩人走向離婚這條路。

原po說，兩人在交往2年、結婚同居1年後就撕破臉，離婚時雙方也是算的清清楚楚，一起出錢買的家俱和電器用品，因無法公平平分最後都二手賣出，所獲的金額兩人再各半分，而目睹一切的原po也不禁問「AA制到底是誰發明的？」。

文章一出，不少網友對於婚後仍維持AA制相當驚訝，「誇張AA制用在家庭上怎麼分的清」、「那麼愛計較，日子怎麼過」、「婚前AA婚後不用了吧，每樣東西都AA很累」，也有人提到「AA在兩人薪水差不多的時候比較好執行，婚後因為薪水高低差變大」、「AA制只是種對彼此互相的概念，既然要在一起一輩子，還要如此計較，這樣兩個人結婚不會比較快樂」。