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她因生肖屬虎被阻止參加表妹訂婚 網友曝好處：好羨慕

聯合新聞網 / 綜合報導
民間習俗中屬虎的人總是被阻止參加任何喜宴，擔心會沖到新人。 圖／ingimage
民間習俗中屬虎的人總是被阻止參加任何喜宴，擔心會沖到新人。 圖／ingimage

屬虎的人都知道禁忌很多，尤其遇到喜事時總是得迴避，就是擔心會煞到新人。一名女網友就在臉書寫道表妹年底要訂婚了，但她卻被家人阻止回去參加，原因就是她的生肖屬虎，讓她難過又失望。貼文也引起許多人的共鳴，有人也自曝每次遇到喜事都無法參加，但也有人不理會，還用行動破除迷信。

原PO在臉書「爆怨公社」說表妹將在今年底訂婚，她知道後很期待能出席並沾沾喜氣，但媽媽昨（23）日卻告訴她當天不用回去參加了，讓她很錯愕，不知道原因為何，沒想到媽媽竟然說「因為妳屬虎」，原PO聽了很崩潰，難過的發文抱怨因為自己的生肖，從小到大沒進過新人新房，她也想知道其他同樣也是屬虎的網友們是不是也懂這種感覺？

貼文一出讓許多人感同身受，「從小就被擋在外面，直到餐廳才能看到新娘」、「我弟屬虎，我結婚也是請他迴避」、「我屬虎，唯一進去的長輩新人房…離婚了」、「我屬虎我屬虎我屬虎（怨氣重）」、「+1，家裡四姐妹都當過花童，就我連新娘房都沒進過」、「我媽屬虎也是，我結婚時不能到新娘室看我化妝」；不過也有網友解釋只要遵守規定，還是可以參加喜宴，「虎只是不能進新娘房而已，一樣可以去吃喜酒」、「是不是誤會了什麼？只有新娘房而已啦」、「吃喜宴可以，儀式避開」。

有人遵從習俗但也有人不在乎，「我也屬虎，我還當伴娘咧」、「我也屬老虎，我結婚伴娘也都老虎」、「我的伴娘是屬虎的，小孩子兩胎在我的肚子住好住滿，我很慶幸當初我的決定，可以讓我的好姐妹當過一次伴娘」、「我外婆屬虎，我結婚時，一樣有邀請她來（已結婚17年半）」、「會幸福會美滿是靠雙方的婚姻經營，不是因有屬虎或孕婦參加就會不幸」。

雖然多數人還是會顧忌，但也有網友點出屬虎的好處，「屬虎真方便，好生羨慕，不用去跟那些不熟的親戚陪笑」、「傻傻的，屬虎好處多，避開一些不必要的習俗多好」、「妳媽也是為妳好，以免到時候新人婚後有什麼問題會靠北到妳這裡」、「屬虎很好啊，自身百無禁忌，是別人怕妳，妳不用怕別人」。

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